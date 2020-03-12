Гатчинское морское собрание подвело итоги года

Ассамблея Гатчинского морского собрания проходила в Голубой гостиной Дома культуры. Прибывших встречали марши, морские песни и, конечно же, друзья-сослуживцы, представляющие Северный флот, Тихоокеанский, Балтийский, Черноморский, Каспийскую флотилию…

После внесения знамени Гатчинского морского собрания и исполнения гимна началась торжественная часть.

- План работы по основным направлениям выполнен, - доложил заместитель председателя Гатчинского морского собрания Юрий Назаров. - За отчетный период с участием членов Морского собрания проведено более 20 мероприятий – это митинги у подводной лодки С.К. Джевецкого в День моряка-подводника и День ВМФ, церемония посвящения в морские кадеты в День города, встречи с молодежью в День призывника и День знаний, День защитника Отечества и День героев Отечества, участие в церемонии внесения в «Золотую книгу Санкт-Петербурга» ветерана Великой Отечественной войны и ВМФ Александра Маслакова в Нахимовском училище и другие мероприятия.

Юрия Назаров перечислил вопросы, которые стоят на повестке дня и в скором времени будут решены. Так, уже на завершающем этапе работа по увековечиванию памяти министра судостроения СССР (в период с 1976 по 1984 годы), уроженца города Гатчины Михаила Васильевича Егорова.

С каждым годом Гатчинское морское собрания под председательством контр-адмирала Александра Денскевича продолжает пополнять свои ряды. По традиции, наиболее активные члены собрания были награждены грамотами, благодарностями и медалями.

Участников ассамблеи приветствовал заместитель главы города Гатчины Александр Федоров. От главы города Гатчины благодарность вручена бывшему директору Гатчинской школы-интерната (теперь школы №11) Анатолию Мерзову, стоявшему у истоков создания кадетских классов. Вот уже более 20 лет практически во всех мероприятиях Гатчинского морского собрания принимают участие воспитанники морских кадетских классов Гатчинской школы №11.

В декабре Гатчинское морское собрание вошло коллективным членом в Международную ассоциацию общественных организаций ветеранов Военно-морского флота и подводников. В торжественной обстановке ответственный секретарь Ассоциации, капитан первого ранга Вячеслав Ушаков вручил награды «за активную деятельность и достигнутые успехи в проведении общественно-патриотической работы, направленной на воспитание подрастающего поколения». Их удостоены директор школы №11 Раиса Василиу, ее заместители Людмила Плужникова и Сергей Михайлов, классный руководитель Михаил Шиловский, а также члены Морского собрания - гвардии сержант морской пехоты Вячеслав Павлюченко и полковник Виктор Редько.

Медалью имени Петра Великого награждены члены Морского собрания – гвардии майор Дмитрий Козлов, капитан первого ранга Александр Аникин, капитан первого ранга Геннадий Бугров, капитан первого ранга Олег Лякин, медалью имени адмирала Нахимова – капитан второго ранга Александр Покровский, медалью «285 лет Северному флоту» - подполковник Геннадий Букин и капитан-лейтенант Игорь Трегубов.

От Гатчинского морского собрания наград удостоены капитан первого ранга Анатолий Тарасов, капитан первого ранга Владимир Дьяконов, преподаватели кадетских классов Юлия Архипова, Ольга Пилюганова и Валерий Хаперский, а также коллектив ансамбля ветеранов Военно-морского флота «Всегда в строю» из города Тосно. За хорошую учебу, освоение морской грамоты и популяризацию морского кадетского движения грамотами отмечены морские кадеты Владислав Цыпленков, Александр Сацкевич, Артем Оганян, Алексей Горецкий и Алексей Гладких.

Желающих сказать добрые слова о работе Гатчинского морского собрания было немало. От руководства комитета ветеранов подразделений особого риска на ассамблее выступил капитан первого ранга Вячеслав Акулецкий. От Гатчинского товарищества художников участников ассамблеи приветствовал Владимир Филатов. Он вручил гатчинским морякам картину с гатчинским символом - Приоратским дворцом, которая будет украшать офис Морского собрания.

По традиции официальную часть завершил праздничный концерт, где главными были, конечно, песни о море. Творческий подарок преподнесли лауреат международных конкурсов Михаил Ловягин, автор-исполнитель Светлана Шуршилина, маленькие звездочки ансамбля бального танца «Партита», юная вокалистка Алена Павлова и ансамбль «Всегда в строю».

Совет старшин Гатчинского морского собрания выразил глубокую благодарность за радушный прием и помощь в организации мероприятия коллективу Гатчинского городского Дома культуры и его директору Сергею Фиксу.





Фото Александра Баскакова