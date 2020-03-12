Юрий Трусов – за «омоложение Конституции»

Юрий Васильевич Трусов пережил блокаду Ленинграда, и на все последующие события, в том числе и современные, смотрит через призму героических и трагических событий Великой Отечественной войны.

- На встречах с ветеранами и молодёжью я часто слышу пожелания, чтобы войны больше никогда не было, - делится Юрий Трусов. - Я думаю, что все великолепно знают песню «Хотят ли русские войны». По-моему, в этой песне дан совершенно однозначный ответ на этот вопрос. Однако не хотеть войны и не воевать – это несколько разные понятия.

Недавно представитель Украины в ООН прочитал один куплет из этой песни в своём выступлении в ООН и сопроводил их словами, смысл которых состоял в том, что это - песня, а на самом деле, хотят ли русские войны, все увидят на параде 9 мая.

Подтекст этого выступления понятен. Не дожидаясь парада, я могу сказать представителю Украины, что на параде мы увидим не только то, что мы хотим мира без войн, но и то, что мы можем защитить этот мир на своей территории (и не только).

Для того чтобы не подвергнуться агрессии, нужно иметь сильные армию и военно-морской флот, а для того, чтобы были такие армия и флот, государство должно иметь сильную экономику и здоровый народ. Именно на это нацелены поправки в Конституцию России, которые инициировал президент Владимир Владимирович Путин и обсуждение которых идёт сегодня по всей стране.

Ход обсуждения наглядно показал: во-первых, насколько своевременно президент выступил с этой инициативой, и, во-вторых, что с принятием этих поправок процесс совершенствования Конституции и приведения её в соответствие с современными реалиями и дальнейшими перспективами не прекратится.

Конституция – это не мёртвый документ, который навсегда консервирует даже пусть самые прогрессивные сегодняшние концепции, нормы и правила. Если сделать так, то дальнейшее развитие государства остановится, поскольку во властных и общественных структурах будет постоянно воспроизводиться вчерашний день.

А чтобы этого не случилось, Конституция должна быть живой и способной реагировать на изменения в государстве, в природе и в обществе.

Сегодня у нас дан старт процессу омоложения Конституции. Именно поэтому я проголосую «за» предложенные поправки и призываю всех жителей Ленинградской области поступить также.