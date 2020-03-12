Юрий Трусов – за «омоложение Конституции»

Юрий
Васильевич Трусов пережил блокаду Ленинграда, и на все последующие события, в том
числе и современные, смотрит через призму героических и трагических событий
Великой Отечественной войны.
- На
встречах с ветеранами и молодёжью я часто слышу пожелания, чтобы войны больше
никогда не было, - делится Юрий Трусов. - Я думаю, что все великолепно знают
песню «Хотят ли русские войны». По-моему, в этой песне дан совершенно
однозначный ответ на этот вопрос. Однако не хотеть войны и не воевать – это
несколько разные понятия.
Недавно
представитель Украины в ООН прочитал один куплет из этой песни в своём
выступлении в ООН и сопроводил их словами, смысл которых состоял в том, что это
- песня, а на самом деле, хотят ли русские войны, все увидят на параде 9 мая.
Подтекст
этого выступления понятен. Не дожидаясь парада, я могу сказать представителю
Украины, что на параде мы увидим не только то, что мы хотим мира без войн, но и
то, что мы можем защитить этот мир на своей территории (и не только).
Для
того чтобы не подвергнуться агрессии, нужно иметь сильные армию и
военно-морской флот, а для того, чтобы были такие армия и флот, государство
должно иметь сильную экономику и здоровый народ. Именно на это нацелены
поправки в Конституцию России, которые инициировал президент Владимир
Владимирович Путин и обсуждение которых идёт сегодня по всей стране.
Ход
обсуждения наглядно показал: во-первых, насколько своевременно президент
выступил с этой инициативой, и, во-вторых, что с принятием этих поправок
процесс совершенствования Конституции и приведения её в соответствие с
современными реалиями и дальнейшими перспективами не прекратится.
Конституция
– это не мёртвый документ, который навсегда консервирует даже пусть самые
прогрессивные сегодняшние концепции, нормы и правила. Если сделать так, то
дальнейшее развитие государства остановится, поскольку во властных и
общественных структурах будет постоянно воспроизводиться вчерашний день.
А
чтобы этого не случилось, Конституция должна быть живой и способной реагировать
на изменения в государстве, в природе и в обществе.
Сегодня
у нас дан старт процессу омоложения Конституции. Именно поэтому я проголосую
«за» предложенные поправки и призываю всех жителей Ленинградской области
поступить также.