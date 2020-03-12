Кто останется без света 13 марта?

В связи с проведением
запланированных работ на электросетевых объектах 13 марта будет прекращена
подача электроэнергии:
- с 10:00 до 17:00
Пудомягское СП:
п. Пудомяги, ул.
Стародеревенская.
- с 09:00 до 17:00
Сиверское ГП:
д. Белогорка, ул. Спортивная,
д. Большево.
- с 09:00 до 17:30
Рождественское СП:
д. Межно,
д. Рыбицы.
- с 09:00 до 17:30
Пудостьское СП:
п/ф «Скворицы»,
п. Терволово.
- с 09:00 до 18:00
Веревское СП:
п. Верево,
д. М. Верево,
ул. Кутышева, д.1, д.1а, д.4,
ул. Киевская, д.9, д.2,
ул. Школьная, д.1, д.1а, д.2,
д.2а, д.2б, д.2в, д.4, музыкальная школа, дом быта, автостоянка, кафе, магазин,
библиотека.
- с 09:00 до 17:00
Вырицкое ГП:
п. Новинка, ул. Вокзальная,
ул. Бородулина,
д. Каушта.