Кто останется без света 13 марта?

Кто останется без света 13 марта?

Филиал ПАО «Ленэнерго» уведомляет о запланированных ремонтных работах в Гатчинском районе 13 марта.

Рубрики : ЖКХ     12 Mar 2020

В связи с проведением запланированных работ на электросетевых объектах 13 марта будет прекращена подача электроэнергии:

- с 10:00 до 17:00

Пудомягское СП:

п. Пудомяги, ул. Стародеревенская.

- с 09:00 до 17:00   

Сиверское ГП:

д. Белогорка, ул. Спортивная,

д. Большево.     

- с 09:00 до 17:30

Рождественское СП:

д. Межно,

д. Рыбицы.

- с 09:00 до 17:30

Пудостьское СП:

п/ф «Скворицы»,

п. Терволово.

- с 09:00 до 18:00

Веревское СП:

п. Верево,

д. М. Верево,

ул. Кутышева, д.1, д.1а, д.4,

ул. Киевская, д.9, д.2,

ул. Школьная, д.1, д.1а, д.2, д.2а, д.2б, д.2в, д.4, музыкальная школа, дом быта, автостоянка, кафе, магазин, библиотека.

- с 09:00 до 17:00

Вырицкое ГП:

п. Новинка, ул. Вокзальная, ул. Бородулина,

д. Каушта.

Автор :

Воспроизведение любых материалов сайта на других интернет-ресурсах разрешается при обязательном указании источника в формате гиперссылки https://gtn-pravda.ru.

Лента новостей

Самые читаемые

Фоторепортаж

Видеорепортаж

© 1931-2020 Гатчинская правда.ру
  • Яндекс.Метрика
  • 16+