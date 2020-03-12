Уклонист из Гатчины заплатит штраф

Гатчинской городской
прокуратурой поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении
местного жителя, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1
ст. 328 УК РФ (уклонение от призыва на военную службу при отсутствии законных
оснований для освобождения от этой службы).
Установлено, что
гражданин, будучи годным для прохождения военной службы и лично уведомленным о
необходимости выполнения мероприятий, связанных с призывом на военную службу, в
период с 2014 по 2018 год неоднократно уклонялся от явки в военный комиссариат
г. Гатчины и Гатчинского района и прохождения медицинского освидетельствования
при отсутствии законных оснований для освобождения от службы.
За совершение указанного
преступления суд, с учетом мнения прокурора, назначил жителю Гатчины наказание
в виде штрафа в размере 50 тыс. рублей.
В настоящее время
приговор в законную силу не вступил.