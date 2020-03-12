Уклонист из Гатчины заплатит штраф

Гатчинской городской прокуратурой поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении местного жителя, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 328 УК РФ (уклонение от призыва на военную службу при отсутствии законных оснований для освобождения от этой службы).

Установлено, что гражданин, будучи годным для прохождения военной службы и лично уведомленным о необходимости выполнения мероприятий, связанных с призывом на военную службу, в период с 2014 по 2018 год неоднократно уклонялся от явки в военный комиссариат г. Гатчины и Гатчинского района и прохождения медицинского освидетельствования при отсутствии законных оснований для освобождения от службы.

За совершение указанного преступления суд, с учетом мнения прокурора, назначил жителю Гатчины наказание в виде штрафа в размере 50 тыс. рублей.

В настоящее время приговор в законную силу не вступил.