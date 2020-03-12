В Гатчинском районе пройдет проверка систем оповещения

18 марта 2020 года с 11 до 13 часов, будет проводиться комплексная техническая проверка готовности системы оповещения об угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций на территории Гатчинского района.

По плану проводимой проверки в населенных пунктах региона будут задействованы телевизионные и радиотрансляционные сети вещания, электросирены, уличные громкоговорители и автоматизированные средства оповещения органов местного самоуправления.

Просим жителей и гостей Гатчинского района отнестись к проводимой проверке с пониманием и в ходе неё сохранять спокойствие.