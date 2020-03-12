В Гатчинском районе пройдет проверка систем оповещения

18 марта 2020 года с 11
до 13 часов, будет проводиться комплексная техническая проверка готовности
системы оповещения об угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций на территории
Гатчинского района.
По плану проводимой
проверки в населенных пунктах региона будут задействованы телевизионные и
радиотрансляционные сети вещания, электросирены, уличные громкоговорители и
автоматизированные средства оповещения органов местного самоуправления.
Просим жителей и гостей
Гатчинского района отнестись к проводимой проверке с пониманием и в ходе неё
сохранять спокойствие.