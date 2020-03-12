Весна и в душах, и в сердцах…

Открытие выставки 6 марта прошло в форме светского салона: здесь было и знакомство с живописью, и поздравления коллег, и выступление любимой гатчинцами поэтессы Зои Бобковой, и музыкальные номера.

Хор «Русская душа» из Карташевского Дома культуры под руководством заслуженного работника культуры РФ Николая Петунина представил ретро-программу из песен советской поры. Продолжением встречи стало исполнение нежной и лиричной Натальей Веретенниковой песен на стихи Зои Бобковой и музыку Светланы Дубининой. Актриса гатчинского театра «Театр и К°» исполнила торжественный «Гимн Гатчине», романтическую песню «Вечерний Петербург» и заряжающие энергией, немного озорные «Петербургские каштаны».

Много добрых слов прозвучало в адрес Елены Курчатовой от коллег. Председатель Товарищества Гатчинских художников Елена Федотова тепло поздравила художника с юбилеем и пожелала успехов в творчестве.

Выставка Елены Курчатовой в библиотеке им. А.И. Куприна, где представлены пейзажи гатчинского края, натюрморт и ряд портретов продлится до 30 марта.



