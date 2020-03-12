Весна и в душах, и в сердцах…

Открытие выставки 6 марта
прошло в форме светского салона: здесь было и знакомство с живописью, и
поздравления коллег, и выступление любимой гатчинцами поэтессы Зои Бобковой, и
музыкальные номера.
Хор «Русская душа» из
Карташевского Дома культуры под руководством заслуженного работника культуры РФ
Николая Петунина представил ретро-программу из песен советской поры.
Продолжением встречи стало исполнение нежной и лиричной Натальей Веретенниковой
песен на стихи Зои Бобковой и музыку Светланы Дубининой. Актриса гатчинского
театра «Театр и К°» исполнила торжественный «Гимн Гатчине», романтическую песню
«Вечерний Петербург» и заряжающие энергией, немного озорные «Петербургские
каштаны».
Много добрых слов прозвучало
в адрес Елены Курчатовой от коллег. Председатель Товарищества Гатчинских
художников Елена Федотова тепло поздравила художника с юбилеем и пожелала
успехов в творчестве.
Выставка Елены Курчатовой
в библиотеке им. А.И. Куприна, где представлены пейзажи гатчинского края,
натюрморт и ряд портретов продлится до 30 марта.