«Все вместе мы – большая команда»

Как отметил Виталий Филоненко, в 2019 году Советом депутатов было проведено 18 заседаний, рассмотрено более 70 вопросов, принято 40 нормативных правовых актов. Но прежде чем вопрос выносится на заседание, он обсуждается в профильной комиссии. В 2019 году было проведено 47 заседаний постоянных комиссий, на которых рассмотрено 168 вопросов.

Один из важнейших механизмов обратной связи депутатов с населением города - работа с обращениями граждан. Она ведется по нескольким направлениям. Граждане могут обратиться к главе города на приеме, к депутату - в день приема избирателей по утвержденному графику, а также непосредственно в Совет депутатов. Поступает много письменных обращений от жителей города. В структуре обращений преобладают вопросы благоустройства, жилищные и земельные вопросы, а также охраны общественного порядка и оказания адресной помощи.

«Своевременное и качественное разрешение проблем, содержащихся в обращениях, в значительной мере способствует удовлетворению нужд и запросов граждан, снятию напряженности в обществе, повышению авторитета органов власти и управления», - отметил глава города.

Глава города подробно остановился на исполнении муниципальных программ. В 2019 году в Гатчине реализовывалось 9 муниципальных программ, которые включали в себя 26 подпрограмм. По итогам года объем их фактического финансирования составил 1,17 млрд руб.

Самая затратная программа – «Комплексное развитие, реконструкция и ремонт автомобильных дорог местного значения, благоустройство территории». На ее реализацию в 2019 году израсходовано 472,6 млн рублей. В рамках этой программы средства направляются на содержание, ремонт и уборку дорог, на содержание детских и спортивных площадок, озеленение города, уличное освещение, устройство пешеходных переходов и установку светофорных постов, капитальный ремонт дорог и дворов.

«Хочу отметить, что Адресная программа по благоустройству формируется в большей части с учетом наказов избирателей и исходя из возможностей бюджета», – подчеркнул Виталий Филоненко.

Расходы по программе «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры в МО «Город Гатчина» составили 204,1 млн рублей.

Решениями городского Совета депутатов в Гатчине оказывается адресная поддержка малообеспеченным гражданам. Программа «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» профинансирована в объеме 38,3 млн рублей.

На развитие сферы культуры в Гатчине в 2019 году было потрачено 217,5 млн рублей. Это содержание учреждений культуры и, соответственно, творческих коллективов, работающих в них, укрепление материально-технической базы, проведение городских праздников и творческих фестивалей. Развитие физической культуры и спорта, молодёжной политики потребовало 92,2 млн рублей.

«В заключение своего доклада я хочу отметить, что главное достояние нашего города – это люди, которые выбрали Гатчину, чтобы здесь жить и работать, создать семью и растить детей. Безусловно, перед нами стоит еще немало задач. Нам есть, над чем работать. В каждом микрорайоне есть нерешенные проблемы, но главное – что у нас есть желание их решать. Решать сообща, в диалоге с жителями. Главное – что каждый день мы делаем шаг вперед, чтобы завтрашний день стал лучше. Я благодарю всех, кто делал эти шаги вместе с нами – в первую очередь, жителей города. Спасибо за поддержку наших проектов, за конструктивную критику, за обратную связь. Также я благодарю губернатора, правительство Ленинградской области, депутатов Законодательного собрания и городского совета депутатов, работников всех предприятий и учреждений. Все вместе мы – большая команда, и наша общая цель – процветание любимой Гатчины», - этими словами глава города завершил свой отчетный доклад.

В своём отчете перед депутатами и жителями Гатчины Людмила Нещадим затронула темы социально-экономического развития города, вопросы благоустройства, коммунального хозяйства. Было отмечено, что по всем направлениям деятельности администрации будет применен комплексный подход.

«Мы должны отойти от долгих решений, необоснованных оправданий и не бояться персональной ответственности. Целевые ориентиры сегодня очень высокие, и здесь важна командная работа», - подчеркнула в своём докладе Людмила Нещадим.

Промышленный сектор города - по-прежнему основа экономики, и он продолжает успешно развиваться. За последние два года промышленное производство увеличилось более чем на 20 %, что выше среднеобластного показателя. Создано порядка 700 новых высокоинтеллектуальных рабочих мест. 12 предприятий города планируют принять участие в национальном проекте «Производительность труда и поддержка занятости». В 2019 году удалось изменить тенденцию по сокращению субъектов малого бизнеса. Впервые за три последних года произошло их увеличение на 8%. Инвестиции – это кислород для предпринимательства. Задача на 2020 год – увеличить объемы его поддержки не менее, чем в 1,5 раза.

«Люди должны видеть конкретные изменения к лучшему, и наша цель, чтобы эти изменения дошли до каждого человека, чтобы изменилось качество жизни», - отметила Людмила Нещадим.

Проекты, инициативы и инвестиции стали возможными, благодаря серьезному усилению господдержки. 13 млрд рублей будет выделено на реализацию национальных проектов.

Национальные проекты - это также возможность решить годами накопленные проблемы и в сфере ЖКХ. В Гатчине, по состоянию на 01.01.2017 года, 18 домов признаны аварийными. Для их расселения запланировано строительство 4-этажного дома на 243 квартиры. Принципиально решены вопросы с коммунальной инфраструктурой. Кроме этого, 11 семей из аварийного фонда получат благоустроенное жилье, приобретенное на вторичном рынке.

В 2019 году в Гатчине были реализованы первые этапы благоустройства бульвара Науки и улицы Соборной. Также были проведены ремонтные работы на десяти улицах, отремонтированы пешеходные зоны на двух улицах, произведен ремонт восьми дворов. Всего на благоустройство города было израсходовано более 130 млн рублей. На 2020 год запланирован ремонт более 6 км дорог, около 2 тыс. кв. метров тротуаров и 1,5 тыс. кв. метров придомовых территорий, на что выделено на 5,5 млн рублей больше, чем в 2019 году.

Президентом Российской Федерации В.В. Путиным была поставлена задача кардинально улучшить комфортность городской среды, повысить индекс ее качества на 30%. К 2024 году среднее значение самого индекса должно составлять не менее 212 баллов. Методика включает 36 индикаторов, которые учитывают современные принципы развития городов. Приоритеты отданы пешеходной доступности, возможности разнообразного досуга и минимизации временных затрат на дорогу до работы. В ноябре 2019 года впервые были подведены итоги мониторинга. Гатчина набрала 211 баллов и стала одним из лидеров индекса городской среды в России среди городов с численностью от 50 до 100 тысяч жителей, заметно опередив наших земляков – Выборг и Всеволожск.

При этом существенное влияние на улучшение показателей социально-досуговой инфраструктуры окажет реализация проекта «Аэропарк», который был признан победителем Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, итоги которого подвели 28 февраля 2020 года на форуме «Развитие малых городов и исторических поселений» в Тюмени.

С 2019 года по инициативе губернатора Ленинградской области А.Ю. Дрозденко Гатчина включилась в проект «Умный город», реализуемый в рамках национальных проектов «Жилье и городская среда» и «Цифровая экономика». Разработана дорожная карта, состоящая из 27 мероприятий с конечным сроком реализации в 2024 году. Часть мероприятий уже реализована, среди них: бесплатный туристический сервис для смартфона «Гатчина вчера и сегодня» с использованием технологий дополненной реальности. В 2020 году, с учетом мнения горожан, запланирован монтаж еще 26 «умных» остановок с бесплатным Wi-fi, продолжатся работы по внедрению системы «умных» светофоров.

В конце 2019 года был проведен конкурс на разработку цифровой платформы для вовлечения гатчинцев в решение вопросов городского развития «Активный горожанин». Портал позволит повысить оперативность реагирования на запросы по городским проблемам, а также позволит жителям быть в курсе планов и последних новостей по проведению ремонтных работ. Ресурс будет запущен уже в конце марта 2020 года.

«Важную роль в нашей ежедневной работе играют обращения жителей. Безусловно, не всё, содержащееся в обращениях, может быть решено сразу. Но личное общение с человеком, «погружение» в его ситуацию порой даже важнее, чем само решение проблемы. Люди должны быть услышаны и ощущать, что по их обращениям есть реакция. В конечном счете, именно этим в значительной мере определяется уровень социального самочувствия наших граждан, уровень их доверия к органам власти», – отметила в своем выступлении глава администрации Гатчинского района Людмила Нещадим.

Что касается образования, спорта и культуры, в Гатчине традиционно держат достаточно высокую планку. Но это не значит, что по данным отраслям нет проблем. В 2019 ввели в эксплуатацию долгожданный детский сад на 120 мест в жилом квартале IQ. В текущем году должен заработать бывший железнодорожный садик на улице Достоевского на 80 мест, в том числе и для детей с особенностями здоровья. В сентябре выйдет из экспертизы проект строительства нового корпуса детского сада № 13 на 90 человек. С окончанием его строительства удастся приблизиться к полному обеспечению местами детей с одного года.

Однако по-прежнему остро стоит вопрос со второй сменой в школах города. Количество учащихся, занимающихся во вторую смену, в последнее время растет и на 1 сентября 2019 года составило 464 человека. Решать эту проблему можно исключительно строительством новых школ.

В октябре 2019 года был заключен контракт на «Выполнение изыскательских и проектных работ с привязкой проекта повторного применения «Муниципальное образовательное учреждение на 1175 учащихся в г. Гатчина» на пересечении улиц Крупской и 7-й Армии. Согласно Генеральному плану Гатчины в микрорайоне «Аэродром» также запланировано строительство школы на 1175 мест. В настоящее время ГКУ «Государственное управление строительства Ленинградской области» осуществляет мероприятия по проведению аукциона на выбор проектной организации. После нескольких лет неопределенности прояснилась история с ремонтом старейшей школы Гатчины № 4. В середине апреля должен быть утвержден проект реновации. В августе в микрорайоне Аэродром запланирован ввод в эксплуатацию 25-метрового бассейна. В 2020 году начнется реконструкции ФОК на улице Чехова и футбольного стадиона «Спартак».

Подытоживая свое выступление, глава администрации Гатчинского района Людмила Нещадим подчеркнула, что успех в любом начинании, прежде всего, зависит от слаженной командной работы.

Завершилось отчетное заседание церемонией награждения тружеников Гатчины.



