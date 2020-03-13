Учителя, дерзайте!

Церемония подведения
итогов конкурсов профессионального мастерства учителей, воспитателей и
педагогов-психологов проходила в торжественной обстановке. Было много красивых
творческих подарков, цветов и аплодисментов. От руководства Гатчинского района
конкурсантов приветствовал заместитель главы администрации Роман Дерендяев.
В этом году все регионы
России включились в реализацию федерального национального проекта «Учитель
будущего», который направлен на повышение профессионального мастерства
педагога. В связи с этим многие конкурсные мероприятия претерпели изменения.
В конкурсе «Педагог –
психолог года» приняли участие три конкурсанта. На оценку жюри они представили
визитные карточки, мастер – классы и профессиональные кейсы.
На конкурс «Воспитатель
года» поступили заявки от 12 участников. Жюри оценивало интернет-ресурсы
участников, уроки, мастер-классы, методические семинары участников. Также
конкурсанты стали участниками открытой дискуссии.
За звание победителя
конкурса «Учитель года» соревновались пять участников. Жюри оценило эссе и интернет-ресурсы
педагогов. Конкурсанты провели открытые уроки по своему предмету, внеклассные
мероприятия и публичные лекции по актуальным проблемам современной педагогики.
Конкурсные мероприятия
проходили на семи площадках – в образовательных учреждениях Гатчинского
муниципального района. Отдельные слова благодарности были адресованы членам
оргкомитета и руководителям образовательных организаций, которые помогли
обеспечить достойное и профессиональное проведение всех конкурсных этапов.
Конкурсантов оценивали эксперты из числа лучших представителей системы
образования Гатчинского муниципального района. От комитета образования им были
вручены благодарственные письма.
От всех членов жюри к
участникам конкурса обратился председатель жюри конкурса «Учитель года»,
заслуженный учитель России, кандидат педагогических наук, абсолютный победитель
Всероссийского конкурса «Учитель года России-2002» Игорь Смирнов.
- Конкурсу «Учитель года»
исполнился 31 год. В Гатчине есть очень давняя и славная традиция – побеждать
не только на областном, но и на российском уровне. Я с большим удовольствием
всегда вспоминаю наших первых лауреатов. Галину Семеновну Фролову, которая в
далекие годы, когда только в школе №3 был единственный компьютерный класс в
нашем районе, стала лауреатом конкурса «Учитель года». А потом и «понеслось», -
образно выразился Игорь Смирнов и с большим уважением перечислил всех, кто
достойно представлял наш город и район на Всероссийском конкурсе.
Закончил свое
мотивирующее выступление Игорь Смирнов «гимном» настоящему Учителю, чье высокое
искусство, по его мнению, никогда не заменят даже самые выверенные технологии и
самые современные гаджеты. «Учителя, дерзайте!» - призвал он коллег.
По
итогам конкурса «Педагог-психолог года» победителем признана Александра
Александрова (педагог-психолог детского сада №50).
Лауреатами стали Валентина Дисалиева (Сиверская основная школа) и Татьяна
Писковая (Пудостьская школа).
Победителем
конкурса «Воспитатель года-2020» стала воспитатель детского сада №24 Кристина
Сметанникова. Звания лауреата конкурса удостоены:
учитель-логопед Центра развития ребенка - детского сада №13 Вероника Ярошевич и
воспитатель Центра развития ребенка - детского сада №26 Ольга Федорович.
Дипломами
участников конкурса «Воспитатель года – 2020» награждены:
инструктор по физической культуре Центра развития ребенка-детский сад № 9 Ирина
Тимофеева, воспитатель детского сада №41 Ольга Небытова, учитель-дефектолог
детского сада №12 Татьяна Радченко, воспитатель детского сада №43 Диана
Поспелова, воспитатель дошкольного отделения Сиверской гимназии Ирина
Подольская, учитель-логопед детского сада №21 Ирина Вагоровская,
учитель-логопед детского сада №46 Елена Шабалина, учитель-логопед детского сада
№44 Надежда Захарова, воспитатель детского сада №30 Вера Лабур.
Зрители аплодисментами
встречали участниц конкурса профессионального мастерства «Учитель года - 2020».
Это учитель начальных классов Кобраловской основной школы Оксана Михайлова и
учитель географии Рождественской школы Виктория Сулоева. Дипломы лауреатов
конкурса «Учитель года – 2020» торжественно вручены учителю начальных классов
Пригородной школы Анастасии Павлюшиной и учителю начальных классов Гатчинского
лицея №3 Анне Давыдовой.
Звания
победитель конкурса «Учитель года -2020» удостоена учитель английского языка
Гатчинской начальной школы №5 Екатерина Дергунова.
По традиции, отдельные
награды вручила председатель профессионального союза Валентина Васильевна
Криворук.
- Я думаю, не важно, кто
победил, потому что в любом случае конкурс профессионального мастерства – это
самые лучшие курсы повышения квалификации, - сказала, обращаясь к конкурсантам,
председатель Комитета образования Гатчинского района Елена Глыбина. - И даже
если вы не стали победителем или лауреатом, то в любом случае профессиональная
дорога вам уже понятна. Вы общались между собой, вы общались с нашим очень
квалифицированным жюри, которое давало вам высоко профессиональные советы. Я
надеюсь, это старт для вашего дальнейшего развития. Поздравляю участников! А
для трех победителей наступают еще более ответственные времена, потому что они
теперь будут готовиться к новому этапу – областному. Мы сделаем все, чтобы вам
помочь!
Фото Ольги Фирсовой