Учителя, дерзайте!

Церемония подведения итогов конкурсов профессионального мастерства учителей, воспитателей и педагогов-психологов проходила в торжественной обстановке. Было много красивых творческих подарков, цветов и аплодисментов. От руководства Гатчинского района конкурсантов приветствовал заместитель главы администрации Роман Дерендяев.

В этом году все регионы России включились в реализацию федерального национального проекта «Учитель будущего», который направлен на повышение профессионального мастерства педагога. В связи с этим многие конкурсные мероприятия претерпели изменения.

В конкурсе «Педагог – психолог года» приняли участие три конкурсанта. На оценку жюри они представили визитные карточки, мастер – классы и профессиональные кейсы.

На конкурс «Воспитатель года» поступили заявки от 12 участников. Жюри оценивало интернет-ресурсы участников, уроки, мастер-классы, методические семинары участников. Также конкурсанты стали участниками открытой дискуссии.

За звание победителя конкурса «Учитель года» соревновались пять участников. Жюри оценило эссе и интернет-ресурсы педагогов. Конкурсанты провели открытые уроки по своему предмету, внеклассные мероприятия и публичные лекции по актуальным проблемам современной педагогики.

Конкурсные мероприятия проходили на семи площадках – в образовательных учреждениях Гатчинского муниципального района. Отдельные слова благодарности были адресованы членам оргкомитета и руководителям образовательных организаций, которые помогли обеспечить достойное и профессиональное проведение всех конкурсных этапов. Конкурсантов оценивали эксперты из числа лучших представителей системы образования Гатчинского муниципального района. От комитета образования им были вручены благодарственные письма.

От всех членов жюри к участникам конкурса обратился председатель жюри конкурса «Учитель года», заслуженный учитель России, кандидат педагогических наук, абсолютный победитель Всероссийского конкурса «Учитель года России-2002» Игорь Смирнов.

- Конкурсу «Учитель года» исполнился 31 год. В Гатчине есть очень давняя и славная традиция – побеждать не только на областном, но и на российском уровне. Я с большим удовольствием всегда вспоминаю наших первых лауреатов. Галину Семеновну Фролову, которая в далекие годы, когда только в школе №3 был единственный компьютерный класс в нашем районе, стала лауреатом конкурса «Учитель года». А потом и «понеслось», - образно выразился Игорь Смирнов и с большим уважением перечислил всех, кто достойно представлял наш город и район на Всероссийском конкурсе.

Закончил свое мотивирующее выступление Игорь Смирнов «гимном» настоящему Учителю, чье высокое искусство, по его мнению, никогда не заменят даже самые выверенные технологии и самые современные гаджеты. «Учителя, дерзайте!» - призвал он коллег.

По итогам конкурса «Педагог-психолог года» победителем признана Александра Александрова (педагог-психолог детского сада №50). Лауреатами стали Валентина Дисалиева (Сиверская основная школа) и Татьяна Писковая (Пудостьская школа).

Победителем конкурса «Воспитатель года-2020» стала воспитатель детского сада №24 Кристина Сметанникова. Звания лауреата конкурса удостоены: учитель-логопед Центра развития ребенка - детского сада №13 Вероника Ярошевич и воспитатель Центра развития ребенка - детского сада №26 Ольга Федорович.

Дипломами участников конкурса «Воспитатель года – 2020» награждены: инструктор по физической культуре Центра развития ребенка-детский сад № 9 Ирина Тимофеева, воспитатель детского сада №41 Ольга Небытова, учитель-дефектолог детского сада №12 Татьяна Радченко, воспитатель детского сада №43 Диана Поспелова, воспитатель дошкольного отделения Сиверской гимназии Ирина Подольская, учитель-логопед детского сада №21 Ирина Вагоровская, учитель-логопед детского сада №46 Елена Шабалина, учитель-логопед детского сада №44 Надежда Захарова, воспитатель детского сада №30 Вера Лабур.

Зрители аплодисментами встречали участниц конкурса профессионального мастерства «Учитель года - 2020». Это учитель начальных классов Кобраловской основной школы Оксана Михайлова и учитель географии Рождественской школы Виктория Сулоева. Дипломы лауреатов конкурса «Учитель года – 2020» торжественно вручены учителю начальных классов Пригородной школы Анастасии Павлюшиной и учителю начальных классов Гатчинского лицея №3 Анне Давыдовой.

Звания победитель конкурса «Учитель года -2020» удостоена учитель английского языка Гатчинской начальной школы №5 Екатерина Дергунова.

По традиции, отдельные награды вручила председатель профессионального союза Валентина Васильевна Криворук.

- Я думаю, не важно, кто победил, потому что в любом случае конкурс профессионального мастерства – это самые лучшие курсы повышения квалификации, - сказала, обращаясь к конкурсантам, председатель Комитета образования Гатчинского района Елена Глыбина. - И даже если вы не стали победителем или лауреатом, то в любом случае профессиональная дорога вам уже понятна. Вы общались между собой, вы общались с нашим очень квалифицированным жюри, которое давало вам высоко профессиональные советы. Я надеюсь, это старт для вашего дальнейшего развития. Поздравляю участников! А для трех победителей наступают еще более ответственные времена, потому что они теперь будут готовиться к новому этапу – областному. Мы сделаем все, чтобы вам помочь!

Фото Ольги Фирсовой