На сегодняшний день в продаже представлены сотни пар обуви, совершенно непригодных для повседневной носки. Если вы не хотите встречать каждый вечер, изнывая от боли в ногах, стоит раз и навсегда запомнить простые правила выбора безопасной и красивой обуви, которую представляет не только топовые европейские компании, в частности швейцарский бренд Inuikii, но и многие отечественные производители.

Важна каждая мелочь

По мнению ортопедов и подологов, при покупке обуви следует учитывать все конструктивные элементы: размер, полноту, высоту каблука, тип подошвы, супинатор. Важно добиться, чтобы выбранная пара обеспечивала физиологически правильное положение стопы и не препятствовала биомеханике ходьбы — для этого важно избегать как чрезмерного сдавливания на любых участках, так и болтания, грозящего возникновением натоптышей.

Натуральные материалы — в приоритете

Несмотря на то, что ведущие модные бренды стремятся отказаться от использования натуральной кожи в пользу искусственных заменителей, онлайн-магазин итальянской обуви остается лучшим местом для приобретения сапог, туфель и босоножек ввиду исключительного качества продукции. Натуральные материалы способствуют быстрому поглощению влаги, обеспечивая надежную защиту от опрелостей и грибковых заболеваний, в то время как модели из искусственной кожи и нубука препятствуют естественному теплообмену. Исключением из правил является только качественная спортивная обувь, позволяющая коже «дышать», но если вам нужна пара на выход, стоит без сомнений предпочесть проверенную временем классику.

Просторный мыс и закрытый задник

Туфли и мюли с узким мысом заставляют ортопедов закатывать глаза от возмущения, ведь постоянное ношение такой обуви — прямой путь к возникновению вальгусной деформации стопы, которую в народе называют «косточкой на ноге». То, насколько быстро проявится патология, зависит от наследственных факторов, но, учитывая сложность коррекции, мужчинам и женщинам, заботящимся о здоровье своих стоп, лучше навсегда отказаться от модных остроносых ботинок.

Еще одна важная деталь правильной обуви — наличие задника, хорошо держащего форму. Этот элемент обеспечивает оптимальную посадку пары по ноге, препятствуя соскальзыванию и неравномерному распределению веса при ходьбе. Поэтому даже при покупке босоножек стоит поискать модель с мягким задником, фиксируемую по щиколотке с помощью широкого ремешка.

И напоследок

Оптимальная высота каблука — 2-6 см. Постоянное ношение шпилек грозит артрозами и развитием поперечного плоскостопия. Вторая крайность — обувь на плоской подошве, практически не амортизирующая удары. Ввиду того, что балетки, слипоны и кроссовки сегодня наиболее востребованы, следует взять за правило совмещать походы в обувной с покупкой профилактических гелевых или ортопедических стелек, которые позволят сделать красивую и удобную обувь по-настоящему безопасной.

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