Берегите здоровье ног: как выбрать красивую и удобную обувь

На сегодняшний день в продаже представлены сотни пар обуви,
совершенно непригодных для повседневной носки. Если вы не хотите встречать
каждый вечер, изнывая от боли в ногах, стоит раз и навсегда запомнить простые
правила выбора безопасной и красивой обуви, которую представляет не только
топовые европейские компании, в частности швейцарский
бренд Inuikii,
но и многие отечественные производители.
По мнению ортопедов и подологов, при покупке обуви следует
учитывать все конструктивные элементы: размер, полноту, высоту каблука, тип
подошвы, супинатор. Важно добиться, чтобы выбранная пара обеспечивала
физиологически правильное положение стопы и не препятствовала биомеханике
ходьбы — для этого важно избегать как чрезмерного сдавливания на любых
участках, так и болтания, грозящего возникновением натоптышей.
Несмотря на то, что ведущие модные бренды стремятся
отказаться от использования натуральной кожи в пользу искусственных
заменителей, онлайн-магазин итальянской обуви остается лучшим местом для приобретения сапог, туфель и
босоножек ввиду исключительного качества продукции. Натуральные материалы
способствуют быстрому поглощению влаги, обеспечивая надежную защиту от
опрелостей и грибковых заболеваний, в то время как модели из искусственной кожи
и нубука препятствуют естественному теплообмену. Исключением из правил является
только качественная спортивная обувь, позволяющая коже «дышать», но если вам
нужна пара на выход, стоит без сомнений предпочесть проверенную временем
классику.
Туфли и мюли с узким мысом заставляют ортопедов закатывать
глаза от возмущения, ведь постоянное ношение такой обуви — прямой путь к
возникновению вальгусной деформации стопы, которую в народе называют «косточкой
на ноге». То, насколько быстро проявится патология, зависит от наследственных
факторов, но, учитывая сложность коррекции, мужчинам и женщинам, заботящимся о
здоровье своих стоп, лучше навсегда отказаться от модных остроносых ботинок.
Еще одна важная деталь правильной обуви — наличие задника,
хорошо держащего форму. Этот элемент обеспечивает оптимальную посадку пары по
ноге, препятствуя соскальзыванию и неравномерному распределению веса при
ходьбе. Поэтому даже при покупке босоножек стоит поискать модель с мягким
задником, фиксируемую по щиколотке с помощью широкого ремешка.
Оптимальная высота каблука — 2-6 см. Постоянное ношение
шпилек грозит артрозами и развитием поперечного плоскостопия. Вторая крайность
— обувь на плоской подошве, практически не амортизирующая удары. Ввиду того,
что балетки, слипоны и кроссовки сегодня наиболее востребованы, следует взять
за правило совмещать походы в обувной с покупкой профилактических гелевых или
ортопедических стелек, которые позволят сделать красивую и удобную обувь
по-настоящему безопасной.
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