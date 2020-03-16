Капитальный ремонт: проекты есть, а когда начнётся работа?

Ситуацию с капремонтом домов в городе Гатчине общественники попросили прокомментировать Максима Поздняка - руководителя самой крупной управляющей компании «МУП ЖКХ города Гатчины».

- В краткосрочном плане реализации в 2020, 2021, 2022 годах Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области, мы видим положительную динамику, - отметил Максим Поздняк. - На трехлетку в городе Гатчине предусмотрены строительно-монтажные работы на сумму 840 млн рублей: на 2020 год - 139 млн рублей, 2021 год – 400 млн рублей, 2022 год - 301 млн рублей. Вроде бы все хорошо, но стоит обратить внимание, что в краткосрочный план не включены 80 видов работ по 42 гатчинским домам, которые были предусмотрены на этот период региональной программой. Мало того, эти работы мы не видим и в последующих трехлетках. Мы ведем работу с фондом, задаем вопросы, но говорить о том, что ситуация меняется и мы получаем информацию, я пока не могу.

Напомним, что сейчас фонд капитального ремонта Ленинградской области формирует трехлетние планы. Программа 2014-2043 годов для фонда – генеральная линия. А вот трехлетка, которую они сформировали на 2020-2022 годы – это руководство к действию. Получается, что только, когда будет верстаться, согласовываться и утверждаться следующая трехлетка (2023-2025 годы), будет ясно: попали или нет в нее 80 видов работ на 42 гатчинских дома.

Беспокойство общественников вызвал еще и тот факт, что по этим 80 видам работ на 42-х домах проектные работы были сделаны еще в 2018 году.

- Тут проблема в том, что изготовленным в 2018 году проектам в 2023 году будет уже пять лет. Соответственно, необходимы будут дополнительные затраты на то, чтобы их обновлять, - добавил Максим Поздняк и привел показательные цифры: только в 2018 году было выполнено проектно-изыскательских работ на 62 млн рублей.

Заместитель председателя комиссии по экономическому развитию, вопросам ЖКХ, строительства, транспорта и благоустройства территорий Общественной палаты Гатчинского района Егор Мень поинтересовался, какова доля проектно-изыскательских работ в том, что планируются на ближайшие три года. Не получится ли, что Гатчина опять сделает дорогую проектную документацию на объекты, с которыми потом не понятно, что будет.

- В ближайшую трехлетку сделан акцент на строительно-монтажных работах. Мы видим, что проекты есть, и они реализовываются. Но я подчеркну, что мы не видим 42-х домов и 80-ти видов работ, на которые проектно-изыскательские работы были уже сделаны, - ответил Максим Поздняк.

Вторая проблема - по гарантийным обязательствам подрядчиков на капремонт. Как сообщил Максим Поздняк, в Гатчине с 2015 по 2019 год строительно-монтажные работы по капремонту были выполнены на 148-ми домах, из них претензии по гарантии предъявлены по 27 домам.

- На данный момент нарушений гарантийных обязательств нет, - подчеркнул Максим Поздняк. - Все взаимоотношения по гарантийным случаям формализованы. Практически по всем 27 домам мы имеем одинаковую степень готовности: дефектование, осмечивание и устное обещание фонда в 2020 году выйти на конкурсные процедуры. Так как капремонт начался в 2015 году, следовательно, 5-летний срок гарантии на первых домах истечет только в этом году. Мы видим, что фонд берет на себя обязательства за тех подрядчиков, которые не справились со своими обязательствами и прекратили или прекращают свою деятельность. В этом отношении фонд свою работу знает и старается ее выполнять.

По словам Максима Поздняка, чтобы дефекты не допускались и устранялись сразу, возглавляемая им управляющая компания активно взаимодействует и с фондом капитального ремонта и напрямую – с подрядчиками.

- По работе с фондом мы прошли несколько этапов, - сказал Максим Поздняк. - Если первоначально фонд, подрядчики не воспринимали управляющую компанию как субъект взаимоотношений, то сейчас ситуация изменилась. Нами ведется контроль на протяжении всей работы подрядчиков. Есть специалист, который поэтапно контролирует работы, дополнительно к тому контролю, который выполняют фонд капремонта, технадзор и стройнадзор. Без подписи управляющей компании оплата выполненных работ подрядной организации не производится. И, безусловно, когда подрядчик только закончил работы, пока он еще «живой», мы, напрямую ведем активную работу по тем дефектам, которые увидели.

Как стало ясно в ходе обсуждения, само понятие «гарантийный срок» по-разному истолковывается разными сторонами процесса. Собственники жилья и представляющие их интересы управляющие компании понимают гарантийный срок, как период от момента сдачи объекта до пяти лет включительно. Логично предположить, что для устранения выявленных дефектов не нужно ждать, когда истечет пять лет.

- В моем понимании подрядная организация заключает договор с фондом капитального ремонта и берет на себя обязательства в течение пяти лет осуществлять гарантийный ремонт. Это значит: как отвалилось – починили, - считает Егор Мень. - Почему мы ждем пять лет от момента сдачи-приемки? Все это время дом должен находиться в нормальном состоянии. Именно эти пять лет являются гарантийным сроком, а не временной период за пятью годами.

Вопросов по капитальному ремонту домов осталось много. Общественная палата намерена продолжить разговор с представителями фонда капремонта и ЖКХ города Гатчины.



