Почём фунт быта: сколько россияне тратят на сферу услуг

По данным исследования Росстата «Платное обслуживание населения России, 2019», в сфере услуг наибольшим спросом в 2018 году пользовались работы по ремонту и обслуживанию автомобилей. На них россияне потратили 312,3 млрд рублей. Ремонт и строительство жилья обошлись свыше 263,2 млрд рублей. Более 130 млрд рублей ушли на парикмахерские услуги. Ритуальные — 64 млрд рублей, ремонт бытовой техники и изготовление металлоизделий — еще 50, услуги бань и душевых — 27, починку обуви — 13 и за химчистку и прачечные — 10. К бытовым услугам также относят ремонт и пошив одежды, изготовление и ремонт мебели, услуги фотоателье, прокат технических средств и оборудования.

За жилищные услуги (плата управляющей компании за содержание и ремонт общедомового имущества) и коммунальные платежи мы заплатили в общей сложности 2,718 трлн рублей.

И это, не считая затрат на медицину, образование, занятия спортом, юридические услуги, культуру, туризм и пр. Они не относятся к понятию бытовых услуг.

Суммы внушительные, но если считать на душу населения, то каждый из 146 млн россиян за год заплатил за бытовое обслуживание 7000 рублей и около 20 000 рублей — за жилищные и коммунальные услуги.

В настоящее время в связи с принятием нового закона многие работники сферы бытовых услуг регистрируются как самозанятые. Изменение законодательства повлекло за собой и изменение бланка Всероссийской переписи населения: в вопрос об источниках средств к существованию добавлены новые варианты ответов. При этом для статистики не важен размер вашего дохода — вопроса об этом нет, представляет интерес только источник средств к существованию.

Например, Всероссийская перепись населения 2010 года показала, что больше 33 млн россиян (пятая часть населения страны) имела два источника дохода, а еще 2 млн человек — три. Причем женщины чаще мужчин указывали дополнительные источники — 18,7 млн против 14,2. Городские жители, помимо основного источника дохода — заработной платы, в качестве дополнительного чаще других указывали пенсию, а сельчане — личное подсобное хозяйство. У тех, кто в качестве основного источника дохода отметил личное подсобное хозяйство, дополнительными являлись помощь других лиц и алименты либо пособие по безработице. На личное подсобное хозяйство полагались также пенсионеры мужского пола, а многие женщины пенсионного возраста указали еще и работу по совместительству. Среди студентов около 10% в качестве дополнительного источника дохода, помимо стипендии, отметили работу по совместительству, а свыше 70% находятся на иждивении.

Как изменится в связи с введением термина самозанятых структура занятости населения, узнаем из результатов Всероссийской переписи населения 2020 года.

Напомним, Всероссийская перепись населения пройдет с 1 по 31 октября 2020 года с применением цифровых технологий.