Почём фунт быта: сколько россияне тратят на сферу услуг

По данным исследования Росстата
«Платное обслуживание населения России, 2019», в сфере услуг наибольшим спросом
в 2018 году пользовались работы по ремонту и обслуживанию автомобилей. На них
россияне потратили 312,3 млрд рублей. Ремонт и строительство жилья обошлись свыше
263,2 млрд рублей. Более 130 млрд рублей ушли на парикмахерские услуги.
Ритуальные — 64 млрд рублей, ремонт бытовой техники и изготовление
металлоизделий — еще 50, услуги бань и душевых — 27, починку обуви — 13 и за
химчистку и прачечные — 10. К бытовым услугам также относят ремонт и пошив
одежды, изготовление и ремонт мебели, услуги фотоателье, прокат технических
средств и оборудования.
За жилищные услуги (плата
управляющей компании за содержание и ремонт общедомового имущества) и
коммунальные платежи мы заплатили в общей сложности 2,718 трлн рублей.
И это, не считая затрат на медицину,
образование, занятия спортом, юридические услуги, культуру, туризм и пр. Они не
относятся к понятию бытовых услуг.
Суммы внушительные, но если считать
на душу населения, то каждый из 146 млн россиян за год заплатил за бытовое
обслуживание 7000 рублей и около 20 000 рублей — за жилищные и
коммунальные услуги.
В настоящее время в связи с
принятием нового закона многие работники сферы бытовых услуг регистрируются как
самозанятые. Изменение законодательства повлекло за собой и изменение бланка
Всероссийской переписи населения: в вопрос об источниках средств к
существованию добавлены новые
варианты ответов. При этом для статистики не важен размер вашего дохода — вопроса
об этом нет, представляет интерес только источник средств к существованию.
Например, Всероссийская перепись
населения 2010 года показала, что больше 33 млн россиян (пятая часть населения
страны) имела два источника дохода, а еще 2 млн человек — три. Причем женщины
чаще мужчин указывали дополнительные источники — 18,7 млн против 14,2.
Городские жители, помимо основного источника дохода — заработной платы, в
качестве дополнительного чаще других указывали пенсию, а сельчане — личное
подсобное хозяйство. У тех, кто в качестве основного источника дохода отметил личное
подсобное хозяйство, дополнительными являлись помощь других лиц и алименты либо
пособие по безработице. На личное подсобное хозяйство полагались также пенсионеры
мужского пола, а многие женщины пенсионного возраста указали еще и работу по
совместительству. Среди студентов около 10% в качестве дополнительного
источника дохода, помимо стипендии, отметили работу по совместительству, а
свыше 70% находятся на иждивении.
Как изменится в связи с введением
термина самозанятых структура занятости населения, узнаем из результатов
Всероссийской переписи населения 2020 года.
Напомним, Всероссийская
перепись населения пройдет с 1 по 31 октября 2020 года с применением
цифровых технологий.