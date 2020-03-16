Школьники Гатчинского района продолжат обучение

В соответствии с комментариями Министерства просвещения Российской Федерации, решение о переводе обучающихся на дистанционную форму обучения принимает образовательная организация (сад, школа) Ленинградской области самостоятельно с согласования учредителя.

По данным Управления Роспотребнадзора по Ленинградской области в настоящее время санитарно-эпидемиологическая ситуация в регионе не указывает на необходимость перевода образовательных учреждений на дистанционную форму обучения.

При этом разъясняется, что родитель (законный представитель) ребенка может принять решение об ограничении посещения ребенком детского сада, школы или учреждения дополнительного образования. В этом случае родитель (законный представитель) ребенка должен лично обратиться в администрацию сада, школы или учреждения дополнительного образования с заявлением о свободном посещении образовательной организации ребенком и о переводе на дистанционную форму обучения на конкретный период. Принятие решения о переводе ребенка на дистанционную форму будет приниматься ТОЛЬКО ПРИ НАЛИЧИИ ДАННОГО ЗАЯВЛЕНИЯ. При этом обучение в дистанционной форме будет проходить по всему учебному материалу, запланированному на данный период, родитель должен будет взять на себя ответственность за осуществление контроля за обучением ребенка в домашних условиях.

Хотим подчеркнуть, что так как в Ленинградской области не введен карантин, а только ограничительные меры, то родители, изъявившие желание свободного посещения здоровым ребенком дошкольного образовательного учреждения, не смогут взять больничный лист по уходу за ребенком на этот период.