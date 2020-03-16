«Спасибо, что вдохновили!»

В этот день одна из самых
крупных языковых школ Гатчинского района принимала у себя в гостях учителей
английского языка, педагогов вузов, руководителей языковых центров, частных
преподавателей и студентов факультета иностранных языков на крупнейшем за
последнее время методическом семинаре для учителей и преподавателей.
Состав приглашенных
спикеров был звездный – Том Вайзман и Антуан Марк – топовые преподаватели,
носители английского языка, которые уже больше пяти лет помогают увлеченным
учителям совершенствовать свои навыки преподавания и учить своих студентов
говорить на английском бегло и правильно!
Каков секрет успеха
любого учителя или преподавателя, любящего свое дело и своих учеников?
На самом деле, это не
секрет! Это серьезный труд. Это профессионализм, знания, мотивация,
креативность и постоянное движение вперед!
Если Вы учитель,
попробуйте ответить сами себе на следующие вопросы:
- Как спланировать урок,
чтобы успевать больше за меньшее количество времени?
- Как мотивировать ваших
студентов или учеников в школе на активную работу?
- Что нельзя упустить,
планируя свой курс подготовки к ЕГЭ?
- Как научить говорить
бегло, но при этом правильно?
Участники семинара
посетили три секции, на которых активно участвовали в мастер-классах и
обсуждениях! И каждый вышел заряженным и готовым внедрять полученные идеи и
знания в классе!
Одну из секций проводила
руководитель центра «Диалог» и разработчик методики Mnemo Teaching Елена Тааме.
Вот, что она рассказала:
«Мы работаем с
мнемотехниками уже давно и разработали эффективную систему подачи и отработки
любого материала, будь то лексика или грамматика, чтобы сразу выводить
пассивные умения и навыки на устную речь. Другими словами, нашей целью всегда
было научить наших студентов говорить бегло, но правильно. В нашем арсенале
такие мнемотехники, задействующие оба полушария мозга, как работа с ключевыми
словами, картинками, пиктограммами, ментальными картами.
Но три года назад у нас в
центре произошла в буквальном смысле методическая революция – мы открыли для
себя кинестетическую мнемотехнику, подсмотрев, как работают американские
коллеги, обучая своих детей в школе в системе Whole Brain Teaching. Их, в свою
очередь, вдохновил известный всем подход TPR (Total Physical Response).
TPR мы использовали
всегда в обучении дошколят – это известный принцип подкрепления слов жестами
или движениями. Но американские коллеги по цеху пошли дальше. Они основательно
изучили работу мозга при сопровождении речи движениями и разработали ряд
последовательных упражнений, которые позволяют усвоить информацию быстро и
прочно!
Единственной нашей проблемой
было понять, как нам использовать эти знания на занятиях, ведь американские
учителя учат своих детей на родном языке. А нам предстояло адаптировать
методику к обучению английскому русскоязычных студентов. Тут было много
нюансов, в том числе и психологического характера – не все готовы активно
работать на уроке и использовать жесты, чтобы помочь себе в освоении языка. Но
сейчас можно сказать, что система обучения, которая включает в себя как
традиционные, так и кинестетическую мнемотехники, выкристаллизовалась и прошла
апробацию, и мы можем открыто о ней рассказывать и передавать свои знания
дальше!
Было приятно видеть
столько единомышленников из Гатчины, области и Санкт-Петербурга, которые
приехали получать новые знания и идеи, заряд энергии и креатива! Было довольно
много учителей из Гатчинских школ № 9, 11, 8, лицея №3, а также гимназии им.
Ушинского. Были и представители ГИЭФПТ.
Встреча прошла более, чем
успешно, что видно из отзывов, которые получил организатор мероприятия –
лингвистический центр «Диалог»:
- Сегодняшний мой пост
благодарности посвящается #iMnemoTeach, #TomWiseman и #AntoineMarcq за
организацию великолепного мероприятия для преподавателей английского языка.
Спасибо, что вдохновили, познакомили с интереснейшей методикой и провели семинар
на высочайшем уровне. Ломаю голову: как
можно говорить о выгорании, как можно остаться равнодушным к преподаванию,
когда вокруг такие сильные и интересные спикеры?!
- Благодарю за
возможность роста, за встречу со старыми друзьями и за новых единомышленников!
Хочу применить полученные знания на первом же занятии завтра. Обожаю своё дело!
(Анастасия Дараган, руководитель развивающего центра Gooseberry в Отрадном).
В конце мероприятия
каждый участник получил сертификат, а также принял участие в беспроигрышной
лотерее: учебники от издательства Macmillan, сертификаты на творческие
мастер-классы от школы «Диалог» и доступ к онлайн-тесту для подготовки к ЕГЭ по
английскому языку на сайте MacmillanRussia.