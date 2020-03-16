«Спасибо, что вдохновили!»

В этот день одна из самых крупных языковых школ Гатчинского района принимала у себя в гостях учителей английского языка, педагогов вузов, руководителей языковых центров, частных преподавателей и студентов факультета иностранных языков на крупнейшем за последнее время методическом семинаре для учителей и преподавателей.

Состав приглашенных спикеров был звездный – Том Вайзман и Антуан Марк – топовые преподаватели, носители английского языка, которые уже больше пяти лет помогают увлеченным учителям совершенствовать свои навыки преподавания и учить своих студентов говорить на английском бегло и правильно!

Каков секрет успеха любого учителя или преподавателя, любящего свое дело и своих учеников?

На самом деле, это не секрет! Это серьезный труд. Это профессионализм, знания, мотивация, креативность и постоянное движение вперед!

Если Вы учитель, попробуйте ответить сами себе на следующие вопросы:

- Как спланировать урок, чтобы успевать больше за меньшее количество времени?

- Как мотивировать ваших студентов или учеников в школе на активную работу?

- Что нельзя упустить, планируя свой курс подготовки к ЕГЭ?

- Как научить говорить бегло, но при этом правильно?

Участники семинара посетили три секции, на которых активно участвовали в мастер-классах и обсуждениях! И каждый вышел заряженным и готовым внедрять полученные идеи и знания в классе!

Одну из секций проводила руководитель центра «Диалог» и разработчик методики Mnemo Teaching Елена Тааме. Вот, что она рассказала:

«Мы работаем с мнемотехниками уже давно и разработали эффективную систему подачи и отработки любого материала, будь то лексика или грамматика, чтобы сразу выводить пассивные умения и навыки на устную речь. Другими словами, нашей целью всегда было научить наших студентов говорить бегло, но правильно. В нашем арсенале такие мнемотехники, задействующие оба полушария мозга, как работа с ключевыми словами, картинками, пиктограммами, ментальными картами.

Но три года назад у нас в центре произошла в буквальном смысле методическая революция – мы открыли для себя кинестетическую мнемотехнику, подсмотрев, как работают американские коллеги, обучая своих детей в школе в системе Whole Brain Teaching. Их, в свою очередь, вдохновил известный всем подход TPR (Total Physical Response).

TPR мы использовали всегда в обучении дошколят – это известный принцип подкрепления слов жестами или движениями. Но американские коллеги по цеху пошли дальше. Они основательно изучили работу мозга при сопровождении речи движениями и разработали ряд последовательных упражнений, которые позволяют усвоить информацию быстро и прочно!

Единственной нашей проблемой было понять, как нам использовать эти знания на занятиях, ведь американские учителя учат своих детей на родном языке. А нам предстояло адаптировать методику к обучению английскому русскоязычных студентов. Тут было много нюансов, в том числе и психологического характера – не все готовы активно работать на уроке и использовать жесты, чтобы помочь себе в освоении языка. Но сейчас можно сказать, что система обучения, которая включает в себя как традиционные, так и кинестетическую мнемотехники, выкристаллизовалась и прошла апробацию, и мы можем открыто о ней рассказывать и передавать свои знания дальше!

Было приятно видеть столько единомышленников из Гатчины, области и Санкт-Петербурга, которые приехали получать новые знания и идеи, заряд энергии и креатива! Было довольно много учителей из Гатчинских школ № 9, 11, 8, лицея №3, а также гимназии им. Ушинского. Были и представители ГИЭФПТ.

Встреча прошла более, чем успешно, что видно из отзывов, которые получил организатор мероприятия – лингвистический центр «Диалог»:

- Сегодняшний мой пост благодарности посвящается #iMnemoTeach, #TomWiseman и #AntoineMarcq за организацию великолепного мероприятия для преподавателей английского языка. Спасибо, что вдохновили, познакомили с интереснейшей методикой и провели семинар на высочайшем уровне. Ломаю голову: как можно говорить о выгорании, как можно остаться равнодушным к преподаванию, когда вокруг такие сильные и интересные спикеры?!

- Благодарю за возможность роста, за встречу со старыми друзьями и за новых единомышленников! Хочу применить полученные знания на первом же занятии завтра. Обожаю своё дело! (Анастасия Дараган, руководитель развивающего центра Gooseberry в Отрадном).

В конце мероприятия каждый участник получил сертификат, а также принял участие в беспроигрышной лотерее: учебники от издательства Macmillan, сертификаты на творческие мастер-классы от школы «Диалог» и доступ к онлайн-тесту для подготовки к ЕГЭ по английскому языку на сайте MacmillanRussia.



