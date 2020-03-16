Тотальный
диктант состоялся уже 16 раз и никогда не нарушал традиций: главный праздник
грамотности всегда проходил в апреле. Огромные подготовительные усилия всех без
исключения организаторов проекта по всему миру не давали даже зародиться мысли
о переносе даты акции по какой-либо причине, сообщают в пресс-службе проекта.
Но
обстоятельства, которые меняются уже не ежедневно, а ежечасно, говорят не
только (или не столько) о стремительном распространении коронавируса, сколько о
растущей панике среди населения. Даже в тех городах, где не было зарегистрировано
ни одного зараженного, уже вводятся запреты на массовые сборы людей (это влияет
не только на проведение мероприятий, но и организацию процесса обучения и
работы)
«Последнюю
неделю мы получаем сотни сообщений об отказе от участия в акции площадок, городов,
целых стран. Это, безусловно, не инициатива организаторов, а рекомендации и
запреты муниципальных органов территории, где проводится Тотальный диктант. Мы
очень долго думали, взвешивали за и против, искали альтернативы, пути
максимально безболезненного выхода из сложившейся ситуации, но вынуждены
сообщить: «Тотальный диктант – 2020 переносится на осень», - сообщают
организаторы.
Одним
из решений был перевод Тотального диктанта в онлайн-режим, но для многих
участие в Тотальном диктанте ― это целый ритуал с приходом на площадку, «живым»
диктатором, ручкой и бланком, и они не готовы менять это на онлайн-формат. Новая
дата проведения Тотального диктанта станет известна 25 марта.
«Очные
курсы по подготовке к Тотальному диктанту будут проходить по плану, если не
будут введены новые запреты, но на проведение онлайн-курсов повлиять ничего не
может: они будут продолжаться при любой эпидемиологической обстановке. Освободившееся
время до осени мы потратим на создание новых онлайн-курсов, обдумаем
возможность продления курсов подготовки к Тотальному диктанту и приложим
максимум усилий, чтобы наши участники смогли узнать еще больше о нормах
русского языка и правилах правописания», - обещают организаторы.