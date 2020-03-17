Гатчинский район переходит на «Прямые выплаты»

Об этом в рамках аппаратного совещания в администрации Гатчинского района сообщила консультант – руководитель группы работы со страхователями № 10 Государственного учреждения Ленинградской областного регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации Алла Федорова.

«Целью пилотного проекта «Прямые выплаты» является улучшение положения застрахованных граждан и страхователей при осуществлении мероприятий, связанных с назначением и получением пособий в рамках обязательного социального страхования», - отметила Алла Федорова.

Пособия в рамках механизма прямых выплат рассчитываются и выплачиваются застрахованным лицам непосредственно территориальными органами Фонда в жестко установленные законодательством сроки.

Благодаря проекту «Прямые выплаты» получение пособий перестает зависеть от сроков выплаты заработной платы. Фонд выплатит пособие в течение 10 календарных дней с момента подачи документов. Кроме того, застрахованным гарантируется получение пособий независимо от того, состоятелен их работодатель финансово или нет. До перехода к новой системе причиной задержек на практике часто были финансовые и другие проблемы работодателя. При модели прямых выплат этот фактор риска устраняется.

Виды пособий, выплачиваемых в «прямых выплатах» непосредственно застрахованному:

- Пособие по временной нетрудоспособности;

- Пособие по беременности и родам;

- Единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских организациях в ранние сроки беременности;

- Единовременное пособие при рождении ребенка;

- Ежемесячное пособие по уходу за ребенком;

- Пособие по временной нетрудоспособности в связи с несчастным случаем на производстве или профессиональным заболеванием;

- Оплата пострадавшим на производстве санаторно-курортного лечения сверх ежегодного оплачиваемого отпуска, установленного законодательством Российской Федерации на весь период лечения и проезда к месту лечения и обратно.

Подробная информация размещена на сайте Фонда социального страхования РФ.