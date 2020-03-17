Гатчинский район переходит на «Прямые выплаты»

Об этом в рамках аппаратного совещания в
администрации Гатчинского района сообщила консультант – руководитель группы
работы со страхователями № 10 Государственного учреждения Ленинградской
областного регионального отделения Фонда социального страхования Российской
Федерации Алла Федорова.
«Целью пилотного проекта «Прямые выплаты»
является улучшение положения застрахованных граждан и страхователей при
осуществлении мероприятий, связанных с назначением и получением пособий в
рамках обязательного социального страхования», - отметила Алла Федорова.
Пособия в рамках механизма прямых выплат
рассчитываются и выплачиваются застрахованным лицам непосредственно
территориальными органами Фонда в жестко установленные законодательством сроки.
Благодаря проекту «Прямые выплаты»
получение пособий перестает зависеть от сроков выплаты заработной платы. Фонд
выплатит пособие в течение 10 календарных дней с момента подачи документов.
Кроме того, застрахованным гарантируется получение пособий независимо от того,
состоятелен их работодатель финансово или нет. До перехода к новой системе
причиной задержек на практике часто были финансовые и другие проблемы
работодателя. При модели прямых выплат этот фактор риска устраняется.
Виды пособий, выплачиваемых в «прямых
выплатах» непосредственно застрахованному:
- Пособие по временной нетрудоспособности;
- Пособие по беременности и родам;
- Единовременное пособие женщинам,
вставшим на учет в медицинских организациях в ранние сроки беременности;
- Единовременное пособие при рождении
ребенка;
- Ежемесячное пособие по уходу за ребенком;
- Пособие по временной нетрудоспособности
в связи с несчастным случаем на производстве или профессиональным заболеванием;
- Оплата пострадавшим на производстве
санаторно-курортного лечения сверх ежегодного оплачиваемого отпуска, установленного
законодательством Российской Федерации на весь период лечения и проезда к месту
лечения и обратно.
Подробная информация размещена на сайте Фонда
социального страхования РФ.