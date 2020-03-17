Отключение холодной воды в Гатчине

19 марта с 09.00 до окончания работ по следующим
адресам:
г. Гатчина, ул. Авиатриссы Зверевой, д. 1, 1а,
3, 3 кор.1, 3 кор.2, 5 кор.1,
ул. Кныша, д. 7, 8.
МУП «Водоканал» г. Гатчины уведомляет, что в связи с ремонтными работами на водопроводе будет отключено холодное водоснабжение.
19 марта с 09.00 до окончания работ по следующим
адресам:
г. Гатчина, ул. Авиатриссы Зверевой, д. 1, 1а,
3, 3 кор.1, 3 кор.2, 5 кор.1,
ул. Кныша, д. 7, 8.
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