Шесть пожаров за неделю

10 марта в Никольском горели бесхозные сараи. Причина
– неосторожное обращение с огнём.
13 марта в деревне Романовка в частном доме выгорела
крыша, частично пострадали внутренние помещения. Причина пожара
устанавливается.
14 марта в Коммунаре сгорел частный дом. Проводится
проверка.
В этот же день в садоводстве «Луч» массива «Промзона
1» сгорел дачный дом.
Сразу два дачных дома сгорели 17 марта: в садоводстве
«Горизонт» массива «Строганово» и садоводстве «Клён» массива «Красницы».
Проводятся проверки.
На территории Гатчины и Гатчинского района начался пал
травы. За неделю
зарегистрировано восемь случаев. ОНДиПР Гатчинского района напоминает: пал
травы может стать причиной пожара!
При возникновении чрезвычайной ситуации необходимо
звонить в службу спасения по номеру «01» или с мобильного «101», «112».
ОНДиПР Гатчинского района