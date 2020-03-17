Шесть пожаров за неделю

10 марта в Никольском горели бесхозные сараи. Причина – неосторожное обращение с огнём.

13 марта в деревне Романовка в частном доме выгорела крыша, частично пострадали внутренние помещения. Причина пожара устанавливается.

14 марта в Коммунаре сгорел частный дом. Проводится проверка.

В этот же день в садоводстве «Луч» массива «Промзона 1» сгорел дачный дом.

Сразу два дачных дома сгорели 17 марта: в садоводстве «Горизонт» массива «Строганово» и садоводстве «Клён» массива «Красницы». Проводятся проверки.

На территории Гатчины и Гатчинского района начался пал травы. За неделю зарегистрировано восемь случаев. ОНДиПР Гатчинского района напоминает: пал травы может стать причиной пожара!

При возникновении чрезвычайной ситуации необходимо звонить в службу спасения по номеру «01» или с мобильного «101», «112».

ОНДиПР Гатчинского района