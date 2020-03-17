Выставка одного экспоната: «Памятник царю-миротворцу»

Открытие выставки «Памятник царю-миротворцу» состоялось 12 марта и было приурочено к 175-летию со дня рождения императора Александра III (10 марта 1845 г.). Выставка раскрывает предысторию создания монумента и позволяет проследить особенности творческого процесса Паоло Трубецкого.

Любопытна история этой работы Трубецкого, имеющей прямое отношение к памятнику Александру III в Петербурге. В начале XIX века в России был объявлен конкурс на лучший проект памятника Александру III, приуроченный к завершению строительства Великого Сибирского пути, то есть Транссибирской магистрали. Александр III, как известно, был инициатором строительства этой важнейшей транспортной артерии нашей страны, начинавшейся от Николаевского вокзала.

Известно, что на первый этап Паоло Трубецкой подавал совсем другой проект — с образом сидящего Александра III. Этот проект был отклонен, и сейчас эта небольшая бронзовая модель хранится в фондах Русского музея. Дальнейшую работу Трубецкого по созданию конной статуи Александра III курировал лично Николай II, и проекты этого памятника неоднократно согласовывались и дорабатывались. За время работы скульптор исполнил несколько различных по размерам моделей конной статуи. Две из них до 1924 года находились в собрании скульптуры Гатчинского дворца-музея. В 1925 году одна из моделей была передана в Русский музей, вторая осталась в Гатчине. В довоенное время она была выставлена в Арсенальном каре на площадке Мраморной лестницы перед входом в комнаты Антресольного этажа. Существует предположение, что статуэтка, представленная на выставке, была подарена Трубецким вдовствующей императрице Марии Фёдоровне.

Готовая конная статуя императора Александра III изначально была установлена в 1909 году в Санкт-Петербурге, на Знаменской площади у Николаевского (ныне Московского) вокзала.

Временную экспозицию, посвященную памятнику Александру III, дополняют тексты об истории строительства Транссибирской магистрали и видеофильм с кадрами церемонии открытия памятника и фотографиями Знаменской площади с установленным монументом в разные годы: до и после революции.

Выставка продлится до 4 мая 2020 года.