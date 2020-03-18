Школьники смогут получать знания дистанционно

Перечень проверенных и наиболее эффективных ресурсов размещен на портале «Современное образование Ленинградской области» в разделе «Дистанционное обучение» – https://obr.lenreg.ru/news/20/ и будет обновляться.

Так, к примеру, доступ к бесплатным интерактивным урокам по всему школьному курсу с 1 по 11 класс уже есть на сайте «Российская электронная школа» – https://resh.edu.ru/

Бесплатные онлайн-уроки для 1-4 классов начнутся с 23 марта 2020 года на сайте «Учи.ру»– https://lp.uchi.ru/distant-uchi.

Цифровая образовательная среда включает весь необходимый для дистанционного образования инструментарий, включая связь со школьниками и родителями, построение индивидуальных образовательных маршрутов учащихся, поддержку педагогов.

Также, корпорация «Российский учебник» открыла бесплатный доступ к электронным формам учебников издательств «ДРОФА» и «ВЕНТАНА-ГРАФ» на цифровой образовательной платформе LECTA.

Доступ распространяется на все электронные формы учебников (ЭФУ) и онлайн-сервисы «Классная работа» и «Атлас+», которые представлены на сайте lecta.rosuchebnik.ru. Инструкция о том, как получить электронные учебники, представлена на сайте корпорации.

С помощью онлайн-сервиса «Классная работа» учителя смогут получить необходимые сценарии уроков вместе с интерактивными и мультимедийными материалами, готовые рабочие программы и материалы для проведения уроков, как универсальные, так и по конкретным учебникам с возможностью редактирования. На онлайн-сервисе «Атлас+» для учителей и школьников доступна коллекция интерактивных заданий различных типов для работы с картами по географии и истории, подготовки к сдаче экзаменов ОГЭ и ЕГЭ и проверки знаний.

Кроме того, методическую поддержку по вопросам организации образовательного процесса в школах педагоги могут получить по электронной почте help@rosuchebnik.ru.

Напомним, в связи с введением в регионе режима повышенной готовности из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции образовательные учреждения Ленинградской области перешли на режим свободного посещения с 17 марта 2020 года. Родители могут сами решить, будет ребенок посещать занятия или нет.