Школьники смогут получать знания дистанционно

Перечень проверенных и
наиболее эффективных ресурсов размещен на портале «Современное образование
Ленинградской области» в разделе «Дистанционное обучение» –
https://obr.lenreg.ru/news/20/ и будет обновляться.
Так, к примеру, доступ к
бесплатным интерактивным урокам по всему школьному курсу с 1 по 11 класс уже
есть на сайте «Российская электронная
школа» – https://resh.edu.ru/
Бесплатные онлайн-уроки
для 1-4 классов начнутся с 23 марта 2020 года на сайте «Учи.ру»–
https://lp.uchi.ru/distant-uchi.
Цифровая образовательная
среда включает весь необходимый для дистанционного образования инструментарий,
включая связь со школьниками и родителями, построение индивидуальных
образовательных маршрутов учащихся, поддержку педагогов.
Также, корпорация
«Российский учебник» открыла бесплатный доступ к электронным формам учебников
издательств «ДРОФА» и «ВЕНТАНА-ГРАФ» на цифровой образовательной платформе
LECTA.
Доступ распространяется
на все электронные формы учебников (ЭФУ) и онлайн-сервисы «Классная работа» и
«Атлас+», которые представлены на сайте lecta.rosuchebnik.ru.
Инструкция о том, как получить электронные учебники, представлена на сайте
корпорации.
С помощью онлайн-сервиса
«Классная работа» учителя смогут получить необходимые сценарии уроков вместе с
интерактивными и мультимедийными материалами, готовые рабочие программы и
материалы для проведения уроков, как универсальные, так и по конкретным
учебникам с возможностью редактирования. На онлайн-сервисе «Атлас+» для
учителей и школьников доступна коллекция интерактивных заданий различных типов
для работы с картами по географии и истории, подготовки к сдаче экзаменов ОГЭ и
ЕГЭ и проверки знаний.
Кроме того, методическую
поддержку по вопросам организации образовательного процесса в школах педагоги
могут получить по электронной почте help@rosuchebnik.ru.
Напомним, в связи с
введением в регионе режима повышенной готовности из-за угрозы распространения
коронавирусной инфекции образовательные учреждения Ленинградской области перешли
на режим свободного посещения с 17 марта 2020 года. Родители могут сами решить,
будет ребенок посещать занятия или нет.