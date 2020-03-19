Лебедь Гоша на 98% - девочка?

Среди прочего, жители
Гатчины просили увеличить «поголовье» лебедей на озере.
- Это моя давняя мечта,
чтобы гатчинские озера украшали лебеди, а не чайки с помоек, - признался
Василий Юрьевич.
В первые же годы работы
он обратился в зоопарк, но ему категорически отказали. Ночью лебедь выходит на
берег. И вообще любит погулять по берегу.
- Мне говорили: в парке,
где столько алкашей и бомжей, его съедят. Пока вы не сделаете парк полностью
безопасным, пока люди не приучатся, что это закрытая территория, лебедей
заводить нельзя, - вспомнил Василий Панкратов.
Пришло время: в парке
завели пару лебедей. К чему это привело – все помнят. Даже сам Панкратов не
верит, что в гибели мамы-лебедя виновны бродячие собаки. А потом все с
умилением следили за тем, как отец-одиночка растил малыша.
- Может, расстрою многих,
но говорят, что на 98 процентов это не мальчик, а девочка, - сообщил Василий
Панкратов. - Папе-лебедю очень хочется пару. Он перелетел через забор
«Водоканала» и свил себе гнездо. Отделился от своей дочки, чтобы жить отдельно.
И мы уже думали, что начнем искать ему пару.
В Гатчине есть
инициативная группа, которая хочет купить девочку-лебедя и подсадить ее
несчастному самцу, который ждет ее в гнезде. В связи с этим Василий Панкратов
обратился к гатчинцам:
- Очень прошу: не надо
этого делать, потому что рядом с гнездом сейчас будет строиться мост на Длинный
остров для реставрации Террасы-пристани. Пусть лучше гнездо пустует год, чем
они с девочкой окажутся рядом с мостом. Это будет страшная драма. У них в этом
случае не будет потомства. Мы решили, что подождем год. А следующей весной
приобретем самца и самку соответствующего возраста. Для мальчика - постарше
девочку найдем, а для девочки - помладше мальчика. У нас будет две пары. Я
хочу, чтобы у нас было много лебедей на озере. Но мы должны двигаться очень
медленно: хотя они и живут на свободе, но крылья у них подрезаны.