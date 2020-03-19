Лебедь Гоша на 98% - девочка?

Среди прочего, жители Гатчины просили увеличить «поголовье» лебедей на озере.

- Это моя давняя мечта, чтобы гатчинские озера украшали лебеди, а не чайки с помоек, - признался Василий Юрьевич.

В первые же годы работы он обратился в зоопарк, но ему категорически отказали. Ночью лебедь выходит на берег. И вообще любит погулять по берегу.

- Мне говорили: в парке, где столько алкашей и бомжей, его съедят. Пока вы не сделаете парк полностью безопасным, пока люди не приучатся, что это закрытая территория, лебедей заводить нельзя, - вспомнил Василий Панкратов.

Пришло время: в парке завели пару лебедей. К чему это привело – все помнят. Даже сам Панкратов не верит, что в гибели мамы-лебедя виновны бродячие собаки. А потом все с умилением следили за тем, как отец-одиночка растил малыша.

- Может, расстрою многих, но говорят, что на 98 процентов это не мальчик, а девочка, - сообщил Василий Панкратов. - Папе-лебедю очень хочется пару. Он перелетел через забор «Водоканала» и свил себе гнездо. Отделился от своей дочки, чтобы жить отдельно. И мы уже думали, что начнем искать ему пару.

В Гатчине есть инициативная группа, которая хочет купить девочку-лебедя и подсадить ее несчастному самцу, который ждет ее в гнезде. В связи с этим Василий Панкратов обратился к гатчинцам:

- Очень прошу: не надо этого делать, потому что рядом с гнездом сейчас будет строиться мост на Длинный остров для реставрации Террасы-пристани. Пусть лучше гнездо пустует год, чем они с девочкой окажутся рядом с мостом. Это будет страшная драма. У них в этом случае не будет потомства. Мы решили, что подождем год. А следующей весной приобретем самца и самку соответствующего возраста. Для мальчика - постарше девочку найдем, а для девочки - помладше мальчика. У нас будет две пары. Я хочу, чтобы у нас было много лебедей на озере. Но мы должны двигаться очень медленно: хотя они и живут на свободе, но крылья у них подрезаны.