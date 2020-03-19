Люди сядут за металл

Преступников взяли по горячим следам. 13-го марта в дежурную часть Сиверского отдела полиции поступило заявление от дачника из Петербурга. К нему на участок на Дачной улице в Карташевской проникли воры и унесли лом черного металла на две тысячи рублей. Сотрудники уголовного розыска незамедлительно прибыли на место преступления и, в ходе оперативно-розыскных мероприятий, задержали и полностью изобличили двоих местных жителей. Задержанные – не работающие и ранее судимые: 29-летний Александр К. и 40-летний Сергей Ш.

В ходе расследования они были изобличены в совершении аналогичной кражи в Карташевской с участка на улице Стрелкина. В феврале они похитили там несколько металлических листов и газовый баллон.

По фактам краж возбуждены уголовные дело. Фигуранты находятся под подпиской о невыезде. Похищенное частично изъято.