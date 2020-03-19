Люди сядут за металл

Преступников взяли по
горячим следам. 13-го марта в дежурную часть Сиверского отдела полиции
поступило заявление от дачника из Петербурга. К нему на участок на Дачной улице
в Карташевской проникли воры и унесли лом черного металла на две тысячи рублей.
Сотрудники уголовного розыска незамедлительно прибыли на место преступления и,
в ходе оперативно-розыскных мероприятий, задержали и полностью изобличили двоих
местных жителей. Задержанные – не работающие и ранее судимые: 29-летний
Александр К. и 40-летний Сергей Ш.
В ходе расследования они
были изобличены в совершении аналогичной кражи в Карташевской с участка на
улице Стрелкина. В феврале они похитили там несколько металлических листов и
газовый баллон.
По фактам краж возбуждены
уголовные дело. Фигуранты находятся под подпиской о невыезде. Похищенное
частично изъято.