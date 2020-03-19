Не надо паники!

Не надо паники!

В Гатчинском районе продолжает работу оперативный штаб по реализации мер профилактики и контроля за распространением коронавирусной инфекции на территории Гатчинского района.

Рубрики : Общество     19 Mar 2020

Как подчеркнул руководитель Гатчинского филиала Роспотребнадзора Николай Васев, на территории Гатчинского района заболевших коронавирусом нет. Под наблюдением находится порядка 70 человек, приехавшие из стран, где зарегистрированы случаи коронавируса.

- Мы работаем в круглосуточном режиме по недопущению коронавирусной инфекции. Ситуация под контролем и остается стабильной, - заверил Николай Васев.

Всем учреждениям необходимо соблюдать соответствующе рекомендации. Дезинфекцию помещения необходимо проводить с помощью хлорсодержащих средств, перекиси водорода, гипохлорита натрия, руки обрабатываются средствами, содержащими не менее 70% спирта. Также можно использовать специальные установки для очистки воздуха.

Граждане, которые прибыли последние две недели из-за рубежа, в поликлинике могут сдать кровь для проведения теста на вирус. Исследования проводятся во ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ленинградской области». Также рекомендовано при плохом самочувствии не приходить на прием с симптомами ОРВИ, а вызывать доктора на дом.

На заседании координационного штаба Ленинградская область и Санкт-Петербург договорились об объединении дистанционных образовательных ресурсов, продовольственном мониторинге и совместных действиях медиков.

В ходе заседания в Смольном Александр Дрозденко подчеркнул важность единой системы двух субъектов Федерации по противодействию распространению коронавируса:

«Мы действовали и будем действовать последовательно и совместно с администрацией Петербурга. Синхронные меры профилактики двух субъектов важны для безопасности жителей. Алгоритм действий понятен, уровень принимаемых мер будет зависеть от развития ситуации с распространением заболевания. Сейчас она стабильна, новых случаев заражения в Ленобласти нет».

Помимо единых мер в системе здравоохранения и информирования жителей, регионы намерены объединить ресурсы ситуационных центров двух губернаторов и систему приема и обработки сообщений «112».

Проведённый мониторинг в сфере продовольственной безопасности подтвердил наличие месячного запаса продовольствия в системе ритейла без необходимости дополнительных поставок.

Руководители систем образования города и области отметили, что регионы обладают достаточным количеством онлайн-ресурсов для организации обучения школьников. Для продолжения в дистанционном режиме образовательных программ колледжей планируется заключение соглашения о сотрудничестве с Московской областью для доступа студентов двух регионов к образовательной платформе ТОП-50 самых востребованных профессий.

К сожалению, во всемирной сети Интернет все больше выявляется фактов распространения недостоверной информации о коронавирусе.

Так, сотрудники полиции Амурской области выявили факт распространения недостоверной информации в регионе и направляют в суд дело в отношении жительницы города Свободного, сообщается в четверг на сайте УМВД по региону. Административный протокол составлен по части 9 статьи 13. 15 КоАП РФ («Злоупотребление свободой массовой информации»). За это предусмотрено наказание в виде административного штрафа на граждан в размере от 30 до 100 тыс. рублей, на должностных лиц — от 60 до 200 тыс. рублей, на юридических лиц — от 200 до 500 тыс. рублей с конфискацией предмета административного правонарушения или без нее.

На сегодняшний момент, в России зарегистрировано 147 случаев заболевания коронавирусом, смертей - 0.

Не стоит поддаваться панике, важно соблюдать рекомендации по противодействию распространения вируса, вести здоровый образ жизни.

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