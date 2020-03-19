Не надо паники!

Как
подчеркнул руководитель Гатчинского филиала Роспотребнадзора Николай Васев, на территории Гатчинского района
заболевших коронавирусом нет. Под наблюдением находится порядка 70 человек,
приехавшие из стран, где зарегистрированы случаи коронавируса.
- Мы
работаем в круглосуточном режиме по недопущению коронавирусной инфекции. Ситуация
под контролем и остается стабильной, - заверил Николай Васев.
Всем учреждениям
необходимо соблюдать соответствующе рекомендации. Дезинфекцию помещения
необходимо проводить с помощью хлорсодержащих средств, перекиси водорода,
гипохлорита натрия, руки обрабатываются средствами, содержащими не менее 70%
спирта. Также можно использовать специальные установки для очистки воздуха.
Граждане, которые прибыли
последние две недели из-за рубежа, в поликлинике могут сдать кровь для
проведения теста на вирус. Исследования проводятся во ФГУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Ленинградской области». Также рекомендовано при плохом
самочувствии не приходить на прием с симптомами ОРВИ, а вызывать доктора на
дом.
На заседании
координационного штаба Ленинградская область и Санкт-Петербург договорились об
объединении дистанционных образовательных ресурсов, продовольственном
мониторинге и совместных действиях медиков.
В ходе заседания в
Смольном Александр Дрозденко подчеркнул важность единой системы двух субъектов
Федерации по противодействию распространению коронавируса:
«Мы действовали и будем
действовать последовательно и совместно с администрацией Петербурга. Синхронные
меры профилактики двух субъектов важны для безопасности жителей. Алгоритм
действий понятен, уровень принимаемых мер будет зависеть от развития ситуации с
распространением заболевания. Сейчас она стабильна, новых случаев заражения в
Ленобласти нет».
Помимо единых мер в
системе здравоохранения и информирования жителей, регионы намерены объединить
ресурсы ситуационных центров двух губернаторов и систему приема и обработки
сообщений «112».
Проведённый мониторинг в
сфере продовольственной безопасности подтвердил наличие месячного запаса
продовольствия в системе ритейла без необходимости дополнительных поставок.
Руководители систем
образования города и области отметили, что регионы обладают достаточным
количеством онлайн-ресурсов для организации обучения школьников. Для
продолжения в дистанционном режиме образовательных программ колледжей планируется
заключение соглашения о сотрудничестве с Московской областью для доступа
студентов двух регионов к образовательной платформе ТОП-50 самых востребованных
профессий.
К сожалению, во всемирной
сети Интернет все больше выявляется фактов распространения недостоверной
информации о коронавирусе.
Так, сотрудники полиции
Амурской области выявили факт распространения недостоверной информации в
регионе и направляют в суд дело в отношении жительницы города Свободного,
сообщается в четверг на сайте УМВД по региону. Административный протокол
составлен по части 9 статьи 13. 15 КоАП РФ («Злоупотребление свободой массовой
информации»). За это предусмотрено наказание в виде административного штрафа на
граждан в размере от 30 до 100 тыс. рублей, на должностных лиц — от 60 до 200
тыс. рублей, на юридических лиц — от 200 до 500 тыс. рублей с конфискацией
предмета административного правонарушения или без нее.
На сегодняшний момент, в России зарегистрировано 147 случаев заболевания коронавирусом, смертей - 0.
Не стоит поддаваться
панике, важно соблюдать рекомендации по противодействию распространения вируса,
вести здоровый образ жизни.