Не надо паники!

Как подчеркнул руководитель Гатчинского филиала Роспотребнадзора Николай Васев, на территории Гатчинского района заболевших коронавирусом нет. Под наблюдением находится порядка 70 человек, приехавшие из стран, где зарегистрированы случаи коронавируса.

- Мы работаем в круглосуточном режиме по недопущению коронавирусной инфекции. Ситуация под контролем и остается стабильной, - заверил Николай Васев.

Всем учреждениям необходимо соблюдать соответствующе рекомендации. Дезинфекцию помещения необходимо проводить с помощью хлорсодержащих средств, перекиси водорода, гипохлорита натрия, руки обрабатываются средствами, содержащими не менее 70% спирта. Также можно использовать специальные установки для очистки воздуха.

Граждане, которые прибыли последние две недели из-за рубежа, в поликлинике могут сдать кровь для проведения теста на вирус. Исследования проводятся во ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ленинградской области». Также рекомендовано при плохом самочувствии не приходить на прием с симптомами ОРВИ, а вызывать доктора на дом.

На заседании координационного штаба Ленинградская область и Санкт-Петербург договорились об объединении дистанционных образовательных ресурсов, продовольственном мониторинге и совместных действиях медиков.

В ходе заседания в Смольном Александр Дрозденко подчеркнул важность единой системы двух субъектов Федерации по противодействию распространению коронавируса:

«Мы действовали и будем действовать последовательно и совместно с администрацией Петербурга. Синхронные меры профилактики двух субъектов важны для безопасности жителей. Алгоритм действий понятен, уровень принимаемых мер будет зависеть от развития ситуации с распространением заболевания. Сейчас она стабильна, новых случаев заражения в Ленобласти нет».

Помимо единых мер в системе здравоохранения и информирования жителей, регионы намерены объединить ресурсы ситуационных центров двух губернаторов и систему приема и обработки сообщений «112».

Проведённый мониторинг в сфере продовольственной безопасности подтвердил наличие месячного запаса продовольствия в системе ритейла без необходимости дополнительных поставок.

Руководители систем образования города и области отметили, что регионы обладают достаточным количеством онлайн-ресурсов для организации обучения школьников. Для продолжения в дистанционном режиме образовательных программ колледжей планируется заключение соглашения о сотрудничестве с Московской областью для доступа студентов двух регионов к образовательной платформе ТОП-50 самых востребованных профессий.

К сожалению, во всемирной сети Интернет все больше выявляется фактов распространения недостоверной информации о коронавирусе.

Так, сотрудники полиции Амурской области выявили факт распространения недостоверной информации в регионе и направляют в суд дело в отношении жительницы города Свободного, сообщается в четверг на сайте УМВД по региону. Административный протокол составлен по части 9 статьи 13. 15 КоАП РФ («Злоупотребление свободой массовой информации»). За это предусмотрено наказание в виде административного штрафа на граждан в размере от 30 до 100 тыс. рублей, на должностных лиц — от 60 до 200 тыс. рублей, на юридических лиц — от 200 до 500 тыс. рублей с конфискацией предмета административного правонарушения или без нее.

На сегодняшний момент, в России зарегистрировано 147 случаев заболевания коронавирусом, смертей - 0.

Не стоит поддаваться панике, важно соблюдать рекомендации по противодействию распространения вируса, вести здоровый образ жизни.