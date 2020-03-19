Окно помощи Народного фронта открылось в МФЦ Гатчины

В
окна «ОНФ. Помощь» можно обратиться для решения вопросов получения социальных
выплат и пособий, помощи ветеранам. В будущем станет доступна помощь в
обустройстве дворов и дорог, решении проблем с водоотведением и газоснабжением,
несанкционированными свалками — всего более 500 профильных услуг.
Специалисты
МФЦ будут помогать гражданам разобраться с веб-версией программы для
самостоятельной подачи обращений, расскажут, как воспользоваться приложением
«ОНФ. Помощь» на телефоне, помогут подать обращение по сложным вопросам или в
случае недостаточных навыков работы с компьютером.
Регистрация
запроса осуществляется в день обращения, ответ заявителю поступит в течение 30
дней.
Взаимодействие
МФЦ и ОНФ «За Россию» осуществляется в рамках реализации концепции «МФЦ 2.0»,
согласно которой МФЦ будет не только осуществлять прием-выдачу документов, но
станет представителем ведомств, правозащитником граждан, сможет контролировать
качество предоставления услуг органами.