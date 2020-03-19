Окно помощи Народного фронта открылось в МФЦ Гатчины

В окна «ОНФ. Помощь» можно обратиться для решения вопросов получения социальных выплат и пособий, помощи ветеранам. В будущем станет доступна помощь в обустройстве дворов и дорог, решении проблем с водоотведением и газоснабжением, несанкционированными свалками — всего более 500 профильных услуг.

Специалисты МФЦ будут помогать гражданам разобраться с веб-версией программы для самостоятельной подачи обращений, расскажут, как воспользоваться приложением «ОНФ. Помощь» на телефоне, помогут подать обращение по сложным вопросам или в случае недостаточных навыков работы с компьютером.

Регистрация запроса осуществляется в день обращения, ответ заявителю поступит в течение 30 дней.

Взаимодействие МФЦ и ОНФ «За Россию» осуществляется в рамках реализации концепции «МФЦ 2.0», согласно которой МФЦ будет не только осуществлять прием-выдачу документов, но станет представителем ведомств, правозащитником граждан, сможет контролировать качество предоставления услуг органами.