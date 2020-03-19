Окно помощи Народного фронта открылось в МФЦ Гатчины

Окно помощи Народного фронта открылось в МФЦ Гатчины

В центре «Мои Документы» в Гатчине стартовал пилотный проект по приему жалоб и обращений граждан в Общероссийский народный фронт.

Рубрики : Общество     19 Mar 2020

В окна «ОНФ. Помощь» можно обратиться для решения вопросов получения социальных выплат и пособий, помощи ветеранам. В будущем станет доступна помощь в обустройстве дворов и дорог, решении проблем с водоотведением и газоснабжением, несанкционированными свалками — всего более 500 профильных услуг.

Специалисты МФЦ будут помогать гражданам разобраться с веб-версией программы для самостоятельной подачи обращений, расскажут, как воспользоваться приложением «ОНФ. Помощь» на телефоне, помогут подать обращение по сложным вопросам или в случае недостаточных навыков работы с компьютером.

Регистрация запроса осуществляется в день обращения, ответ заявителю поступит в течение 30 дней.

Взаимодействие МФЦ и ОНФ «За Россию» осуществляется в рамках реализации концепции «МФЦ 2.0», согласно которой МФЦ будет не только осуществлять прием-выдачу документов, но станет представителем ведомств, правозащитником граждан, сможет контролировать качество предоставления услуг органами.

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