«Зебру» ликвидировали для безопасности жителей

Соответствующее решение было принято по итогам заседания комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения на территории Гатчины и Гатчинского района в связи с большим количеством ДТП с пострадавшими, происходившими на этом участке дороги. Также дорожники демонтировали дорожные знаки и установили новые элементы ограждения для продолжения забора вдоль проспекта 25 Октября.

С сегодняшнего дня пешеходы для перехода через проспект могут пользоваться регулируемыми пешеходными переходами на перекрестке проспекта 25 Октября с улицами Соборной или Чкалова.

Ирина ХРУСТАЛЁВА