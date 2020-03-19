«Зебру» ликвидировали для безопасности жителей

Соответствующее решение было принято по
итогам заседания комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения на
территории Гатчины и Гатчинского района в связи с большим количеством ДТП с
пострадавшими, происходившими на этом участке дороги. Также дорожники демонтировали
дорожные знаки и установили новые элементы ограждения для продолжения забора
вдоль проспекта 25 Октября.
С сегодняшнего дня пешеходы для перехода
через проспект могут пользоваться регулируемыми пешеходными переходами на перекрестке
проспекта 25 Октября с улицами Соборной или Чкалова.