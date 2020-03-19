«Зебру» ликвидировали для безопасности жителей

«Зебру» ликвидировали для безопасности жителей

Сегодня, 19 марта, сотрудники УБДХ г. Гатчины демонтировали дорожную разметку – «зебру» - на пешеходном переходе на перекрестке проспекта 25 Октября и Революционного переулка (у ЦТЮ).

Рубрики : Общество     19 Mar 2020

Соответствующее решение было принято по итогам заседания комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения на территории Гатчины и Гатчинского района в связи с большим количеством ДТП с пострадавшими, происходившими на этом участке дороги. Также дорожники демонтировали дорожные знаки и установили новые элементы ограждения для продолжения забора вдоль проспекта 25 Октября.

С сегодняшнего дня пешеходы для перехода через проспект могут пользоваться регулируемыми пешеходными переходами на перекрестке проспекта 25 Октября с улицами Соборной или Чкалова.

 Ирина ХРУСТАЛЁВА

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