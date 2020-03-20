У «Дарины» скоро высадят ивы

Напомним,
в ночь с 22 на 23 февраля из-за сильного ветра у Гатчинского комплексного центра
социального обслуживания населения «Дарина» одно дерево повалило другое, и в
результате они упали на забор, сломав часть ограждения и задев веранду.
Как
нам рассказал директор УБДХ г. Гатчины Владимир Рящин, это не первый случай,
когда из-за сильного ветра деревья падают возле центра «Дарина», но спиливать
их не планировалось, так как деревья были живыми, хоть и переросшими допустимую
для города высоту.
Тем
не менее после последнего инцидента администрация Гатчинского района совместно
с УБДХ г. Гатчины приняли решение спилить пять тополей, четыре липы и один клен
диаметром 76 – 88 см. Высота некоторых из них достигала 28 метров, что
представляет собой реальную угрозу для жителей и зданий, находящихся в округе.
Для производства работ по спиливанию деревьев коммунальщики использовали вышку
МЧС, так как высоты имеющейся вышки у УБДХ г. Гатчины было недостаточно, чтобы
убрать данные деревья.
Следующий
этап благоустройства – посадка новых саженцев взамен спиленных. Будет высажено
не менее 10 шаровидных ив