У «Дарины» скоро высадят ивы

Напомним, в ночь с 22 на 23 февраля из-за сильного ветра у Гатчинского комплексного центра социального обслуживания населения «Дарина» одно дерево повалило другое, и в результате они упали на забор, сломав часть ограждения и задев веранду.

Как нам рассказал директор УБДХ г. Гатчины Владимир Рящин, это не первый случай, когда из-за сильного ветра деревья падают возле центра «Дарина», но спиливать их не планировалось, так как деревья были живыми, хоть и переросшими допустимую для города высоту.

Тем не менее после последнего инцидента администрация Гатчинского района совместно с УБДХ г. Гатчины приняли решение спилить пять тополей, четыре липы и один клен диаметром 76 – 88 см. Высота некоторых из них достигала 28 метров, что представляет собой реальную угрозу для жителей и зданий, находящихся в округе. Для производства работ по спиливанию деревьев коммунальщики использовали вышку МЧС, так как высоты имеющейся вышки у УБДХ г. Гатчины было недостаточно, чтобы убрать данные деревья.

Следующий этап благоустройства – посадка новых саженцев взамен спиленных. Будет высажено не менее 10 шаровидных ив

Ирина ХРУСТАЛЁВА