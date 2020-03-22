Отключение холодной воды в Гатчине

24 марта с 09.00
до окончания работ по следующим адресам:
г. Гатчина, ул.
Авиатриссы Зверевой, д. 1, 1а, 3, 3 кор.1, 3 кор.2, 5 кор.1,
ул. Кныша, д. 1,
2, 3, 4, 5, 6 ,7, 8.
МУП «Водоканал» г. Гатчины уведомляет, что в связи с ремонтными работами на водопроводе будет отключено холодное водоснабжение в микрорайоне Аэродром.
24 марта с 09.00
до окончания работ по следующим адресам:
г. Гатчина, ул.
Авиатриссы Зверевой, д. 1, 1а, 3, 3 кор.1, 3 кор.2, 5 кор.1,
ул. Кныша, д. 1,
2, 3, 4, 5, 6 ,7, 8.
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