Отключение холодной воды в Гатчине

Отключение холодной воды в Гатчине

МУП «Водоканал» г. Гатчины уведомляет, что в связи с ремонтными работами на водопроводе будет отключено холодное водоснабжение в микрорайоне Аэродром.

Рубрики : ЖКХ     22 Mar 2020

24 марта с 09.00 до окончания работ по следующим адресам:

г. Гатчина, ул. Авиатриссы Зверевой, д. 1, 1а, 3, 3 кор.1, 3 кор.2, 5 кор.1,

ул. Кныша, д. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ,7, 8.

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