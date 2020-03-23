Гатчинские «фиксики» на фестивале технического творчества

Организатором соревнований выступила региональная инновационная площадка – Волховская школа № 8 при поддержке Комитета общего и профессионального образования Ленинградской области и Ассоциации 3D образования.

Новый детский технопарк Кванториум гостеприимно открыл двери навстречу 3D-технологиям и собрал на своей территории представителей Бокситогорского, Волховского, Всеволожского, Гатчинского, Кировского, Ломоносовского, Тосненского и Подпорожского районов. Гатчинский район представляла делегация из 12-ти школьников и пяти педагогов из Информационно-методического центра и гимназии имени К.Д. Ушинского.

Команды участников делились на две возрастные категории: 1-2 и 3-4 классы. За месяц до мероприятия они получили задание, в рамках которого должны были воссоздать с помощью 3D-ручки сцену из российского компьютерного мультипликационного сериала «Фиксики» по мотивам повести Эдуарда Успенского «Гарантийные человечки» и снять видео-пьесу с использованием своей модели. Все проекты, которые участники представили на суд зрителей и жюри, заслуживали наивысших оценок и были отмечены различными номинациями.

Лучшим проектом I Регионального Фестиваля технического творчества среди учащихся 1-2 классов стала работа команды «Незабудки». Ее представляли учащиеся Войсковицкой школы № 2, воспитанницы ИМЦ Алина Адаменя и София Сидорова под руководством педагога дополнительного образования Ларисы Евдокимовой.

Также работы юных школьников Гатчинского района отметили в тематических номинациях. В номинации «Креативное решение» среди учащихся 1-2 классов победили Антон Британов и Илья Юшков (Пригородная школа) из команды «Фантазеры» под руководством педагога дополнительного образования Галины Британовой.

В номинации «Техническое решение» среди учащихся 1-2 классов победили Иван Грошев и Егор Ивакин из Гатчинской гимназии им. К.Д. Ушинского под руководством учителя изобразительного искусства Елизаветы Грошевой. Также ее воспитанники Диана Кошелева и Евгения Мельникова победили в номинации «Близость к литературному образу» среди учащихся 3-4 классов.

В номинации «Творческий подход» и «Самое миниатюрное решение» среди учащихся 3-4 классов победили Анна Сахнова, Вероника Легконравова, Александра Крижановская, Татьяна Милюкова - воспитанники педагога дополнительного образования Валентины Булавчук из Войсковицкой школы № 2.

Основной целью мероприятия была популяризация проекта «Инженеры будущего: 3D технологии в образовании» в начальной школе. Учитывая возрастные особенности детей, организаторы не могли обойтись без сюрпризов и символических подарков. После окончания всех конкурсных процедур к детям пришли в гости современные фиксики и провели с ребятами развивающую игровую программу.

В это время педагоги участвовали в семинаре по развитию 3D-технологий в Ленинградской области. Региональный координатор проекта Светлана Лапина рассказала о динамике развития проекта и поделилась планами на предстоящую Всероссийскую олимпиаду по 3D-технологиям. Ольга Мажарцева представила свои методические разработки по работе с 3D-ручкой.

- Благодарим всех наших подопечных за работу, успехи на чемпионатах и интерес к инженерным специальностям. Вы – большие молодцы. Желаем не останавливаться на достигнутом, а также приглашаем новых студентов в наш Информационно-методический центр, который сегодня постоянно развивается и предлагает интересные учебные программы и направления, - подытожил Игорь Евдокимов.

Ирина Хрусталёва