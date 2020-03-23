Гатчинские «фиксики» на фестивале технического творчества

Организатором
соревнований выступила региональная инновационная площадка – Волховская школа №
8 при поддержке Комитета общего и профессионального образования Ленинградской
области и Ассоциации 3D образования.
Новый
детский технопарк Кванториум гостеприимно открыл двери навстречу 3D-технологиям
и собрал на своей территории представителей Бокситогорского, Волховского,
Всеволожского, Гатчинского, Кировского, Ломоносовского, Тосненского и
Подпорожского районов. Гатчинский район представляла делегация из 12-ти
школьников и пяти педагогов из Информационно-методического центра и гимназии
имени К.Д. Ушинского.
Команды
участников делились на две возрастные категории: 1-2 и 3-4 классы. За месяц до
мероприятия они получили задание, в рамках которого должны были воссоздать с
помощью 3D-ручки сцену из российского компьютерного мультипликационного сериала
«Фиксики» по мотивам повести Эдуарда Успенского «Гарантийные человечки» и снять
видео-пьесу с использованием своей модели. Все проекты, которые участники
представили на суд зрителей и жюри, заслуживали наивысших оценок и были
отмечены различными номинациями.
Лучшим
проектом I Регионального Фестиваля технического творчества среди учащихся 1-2
классов стала работа команды «Незабудки». Ее представляли учащиеся Войсковицкой
школы № 2, воспитанницы ИМЦ Алина Адаменя и София Сидорова под руководством
педагога дополнительного образования Ларисы Евдокимовой.
Также
работы юных школьников Гатчинского района отметили в тематических номинациях. В
номинации «Креативное решение» среди учащихся 1-2 классов победили Антон Британов
и Илья Юшков (Пригородная школа) из команды «Фантазеры» под руководством
педагога дополнительного образования Галины Британовой.
В
номинации «Техническое решение» среди учащихся 1-2 классов победили Иван Грошев
и Егор Ивакин из Гатчинской гимназии им. К.Д. Ушинского под руководством
учителя изобразительного искусства Елизаветы Грошевой. Также ее воспитанники Диана
Кошелева и Евгения Мельникова победили в номинации «Близость к литературному
образу» среди учащихся 3-4 классов.
В
номинации «Творческий подход» и «Самое миниатюрное решение» среди учащихся 3-4
классов победили Анна Сахнова, Вероника Легконравова, Александра Крижановская,
Татьяна Милюкова - воспитанники педагога дополнительного образования Валентины
Булавчук из Войсковицкой школы № 2.
Основной
целью мероприятия была популяризация проекта «Инженеры будущего: 3D технологии
в образовании» в начальной школе. Учитывая возрастные особенности детей,
организаторы не могли обойтись без сюрпризов и символических подарков. После
окончания всех конкурсных процедур к детям пришли в гости современные фиксики и
провели с ребятами развивающую игровую программу.
В это
время педагоги участвовали в семинаре по развитию 3D-технологий в Ленинградской
области. Региональный координатор проекта Светлана Лапина рассказала о динамике
развития проекта и поделилась планами на предстоящую Всероссийскую олимпиаду по
3D-технологиям. Ольга Мажарцева представила свои методические разработки по
работе с 3D-ручкой.
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Благодарим всех наших подопечных за работу, успехи на чемпионатах и интерес к
инженерным специальностям. Вы – большие молодцы. Желаем не останавливаться на
достигнутом, а также приглашаем новых студентов в наш
Информационно-методический центр, который сегодня постоянно развивается и
предлагает интересные учебные программы и направления, - подытожил Игорь
Евдокимов.
Ирина Хрусталёва