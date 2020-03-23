Печальный итог пожара – один погибший, два пострадавших

18 марта в садоводстве «Тайцы» одноимённого массива в
дачном доме в месте нахождения печи выгорел пол. Причиной пожара явилась
неправильная эксплуатация печного оборудования. Возгорание ликвидировано
собственниками до приезда пожарной охраны.
В тот же день в Вырице на частном участке частично
выгорела времянка. В момент пожара внутри строения находился мужчина 1938 года
рождения, который самостоятельно покинул горящее жилище. Проводится проверка.
Сразу пять пожаров произошло в минувшую субботу, 21
марта. В садоводстве «Кировец 2» массива «Промзона 1» ночью загорелся садовый
дом. Когда пожарные прибыли на место, строение горело по всей площади. В
результате пожара два человека – 42-летний мужчина и 2-летний ребёнок с ожогами
доставлены в реанимацию Гатчинской больницы, один человек погиб. Проводится
дознание.
21 марта горело здание на улице Красной в Гатчине.
Проводится проверка.
В тот же день в Тайцах на улице Калинина в частном
доме выгорела обшивка на мансардном этаже на площади 3 кв. метра.
А в садоводстве «Прометей» массива «Учхоз» в
результате неисправности дымохода печи в дачном доме выгорела кровля.
В Коммунаре в ходе движения загорелся автомобиль
«Ауди».
22 марта в садоводстве «Здоровье» массива «Красницы»
сгорел дом. Проводится проверка.
В тот же день в деревне Малое Верево сгорел
вагон-бытовка, повреждён грузовой автомобиль «КАМАЗ». Проводится дознание.
ОНДиПР Гатчинского района