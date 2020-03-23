Печальный итог пожара – один погибший, два пострадавших

18 марта в садоводстве «Тайцы» одноимённого массива в дачном доме в месте нахождения печи выгорел пол. Причиной пожара явилась неправильная эксплуатация печного оборудования. Возгорание ликвидировано собственниками до приезда пожарной охраны.

В тот же день в Вырице на частном участке частично выгорела времянка. В момент пожара внутри строения находился мужчина 1938 года рождения, который самостоятельно покинул горящее жилище. Проводится проверка.

Сразу пять пожаров произошло в минувшую субботу, 21 марта. В садоводстве «Кировец 2» массива «Промзона 1» ночью загорелся садовый дом. Когда пожарные прибыли на место, строение горело по всей площади. В результате пожара два человека – 42-летний мужчина и 2-летний ребёнок с ожогами доставлены в реанимацию Гатчинской больницы, один человек погиб. Проводится дознание.

21 марта горело здание на улице Красной в Гатчине. Проводится проверка.

В тот же день в Тайцах на улице Калинина в частном доме выгорела обшивка на мансардном этаже на площади 3 кв. метра.

А в садоводстве «Прометей» массива «Учхоз» в результате неисправности дымохода печи в дачном доме выгорела кровля.

В Коммунаре в ходе движения загорелся автомобиль «Ауди».

22 марта в садоводстве «Здоровье» массива «Красницы» сгорел дом. Проводится проверка.

В тот же день в деревне Малое Верево сгорел вагон-бытовка, повреждён грузовой автомобиль «КАМАЗ». Проводится дознание.

ОНДиПР Гатчинского района