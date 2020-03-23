Спели на финском!

Акция
направлена на популяризацию изучения родных языков народов Российской
Федерации, которые являются национальным достоянием и историко-культурным
наследием Российского государства.
Участницы
представляли родной язык малого народа Ленинградской области – ингерманландских
финнов и исполнили две песни на финском языке: рождественскую народную песню
«Porsaita äidin omme kaikki» («Все мы мамины поросята») и любимую (не только в
нашей стране) песню «Пусть бегут неуклюже».
Видеоролики
размещены в социальной сети ВКонтакте с указанием хештега #РодныеЯзыкиРоссии в
сообществах акции и на сайте языкинародов.рф.
Организаторы
поблагодарили наш коллектив за участие, старания и творческий подход. Каждый
участник получил именной сертификат. Это Надежда Волкова, Анна Евстифеева,
Олеся Комарь, Дарья Исакова и Алёна Сокко.
Виктория
Розанцева, худ.руководитель Пудостьского КДЦ, руководитель кружка «Увлекательный
финский»