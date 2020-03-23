Спели на финском!

Акция направлена на популяризацию изучения родных языков народов Российской Федерации, которые являются национальным достоянием и историко-культурным наследием Российского государства.

Участницы представляли родной язык малого народа Ленинградской области – ингерманландских финнов и исполнили две песни на финском языке: рождественскую народную песню «Porsaita äidin omme kaikki» («Все мы мамины поросята») и любимую (не только в нашей стране) песню «Пусть бегут неуклюже».

Видеоролики размещены в социальной сети ВКонтакте с указанием хештега #РодныеЯзыкиРоссии в сообществах акции и на сайте языкинародов.рф.

Организаторы поблагодарили наш коллектив за участие, старания и творческий подход. Каждый участник получил именной сертификат. Это Надежда Волкова, Анна Евстифеева, Олеся Комарь, Дарья Исакова и Алёна Сокко.

Виктория Розанцева, худ.руководитель Пудостьского КДЦ, руководитель кружка «Увлекательный финский»