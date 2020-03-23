Василий Панкратов о красоте и заборах

Об отношении к Гатчине и доступности парка.

- Я много хожу по Гатчине. Меня останавливают, со мною здороваются. И за 10 лет, кроме спасибо, мне лично ничего не говорили. Я считаю, что количество гатчинцев, которые в целом положительно относятся к деятельности музея-заповедника «Гатчина», в два раза больше, чем людей, которые относятся отрицательно. Просто эта группа более активная: активнее пишут в соцсетях, активнее выступают, - уверен Василий Панкратов.

Много вопросов было по громкому случаю, когда недавно группу любителей бега не пустили в парк. Обсуждалось, что считать массовым мероприятием, и почему «Ночь света» и Ночь музыки» проводить можно, а пробежку - нельзя.

- Мы приветствуем занятия спортом. Когда занимаются одиночные люди, семьи, но как только какая-то группа начинает публиковать призывы собираться в определенном месте и в определенное время, публикует маршрут движения, расписание – это называется массовое мероприятие, - пояснил Василий Панкратов. - Последняя история очень характерна. Я, конечно, могу представить, что наши охранники, которые замучены постоянными претензиями со стороны определенных людей, могли сказать, что сюда нельзя зайти в спортивной одежде. Хотя тоже не очень в это верю. Предположим, такое было. Но заявление, что администрация запретила ходить в парк в спортивной одежде – это просто фейк. Никакого запрета на вход в парк в спортивной одежде нет и не может быть. Люди как бегали - так и бегают, занимаются спортивной ходьбой. Но массовых спортивных мероприятий на территории парка не было, не должно быть и не будет, потому что это учреждение культуры. Массовые мероприятия на территории учреждения могут проходить только с разрешения дирекции этого учреждения. Я вполне допускаю, что могу разрешить определенные массовые мероприятия, если ко мне обратятся. Например, администрация с просьбой провести массовый забег, посвященный чему-либо. Почему бы нет. Ничего страшного нет, если мероприятие проходит один-два раза в год. Но как только я разрешаю это, то ответственность ложится на меня.

Василий Панкратов согласился, что турникеты уродуют вход в парк. Но, по его словам, это - шаг отчаяния. Парк превращался в велодром, склоны разъезжены экстремалами. Зато за два года парк освободился от велосипедистов. Прокат велосипедов в Дворцовой части, по мнению Василия Панкратова, представляет угрозу для парка, со временем место для активного отдыха и велопрогулок будет организовано в Зверинце.

На вопрос, а можно ли детям кататься на самокате, Василий Юрьевич напомнил, как искали компромисс с владельцами собак. Сначала было мнение определить размеры собак, которым разрешены прогулки в парке. А как только определили, начались столкновения: почему одним собакам можно, а другим нельзя. Запретили вход всем собакам.

- Если есть правила, то они есть. Если правила гласят: нет велосипедов и нет самокатов, то их не должно быть, - уверен он.

В очередной раз директору музея-заповедника был задан вопрос о бесплатном входе в парк для жителей Гатчины.

- Я уже десять лет говорю одно и то же. Мне была поставлена задача установить забор и сделать платный вход, как и в других дворцовых парках. Я десять лет не закрываю, потому что проблемы еще есть, - сказал Василий Панкратов.

О реставрации и других новостях

Как пояснил Василий Панкратов, реставрационные финансовые средства, в основном, идут на дворец. В парке сейчас началась реставрация Террасы-пристани. В Сильвии в этом году восстановят только три «луча» дорожек. На Ферме работы продолжаются, но весь комплекс пока не откроют.

Со стороны Мариенбурга готовится вход в парк не через Черные ворота (которые в стене парка Сильвия), а ниже, где уже появились два небольших мостика. Там тоже поставят турникеты. А Черные ворота для пешеходов закроют. Через них будут пускать только транспорт с хозяйственными целями.

Летом прошлого года в ведение ГМЗ «Гатчина» перешел парк Зверинец. Теперь музею-заповеднику предстоит разбираться еще с 391 гектаром. Работу начнут с территории между речками Теплой и Колпанкой.

Моста через речку у Птичника не будет. По словам Василия Юрьевича, в документах он не числится. Уже «работает» обходная дорога с освещением: от Мариенбурга до «пяти дорог» и к микрорайону Хохлово поле. Еще он рассказал о планах сделать проект и восстановить дорогу, которая сейчас «ушла в болото». Тогда появится возможность сразу за мостом через реку Теплая поворачивать и выходить на Хохлово поле.

Василий Панкратов рассказал, что к лету будет готов памятник императору Александру III. До конца года его планируют установить во внутреннем дворе Арсенального каре. Василий Панкратов заверил, что он предназначен всей Гатчине, ее жителям, поэтому ворота во внутреннее пространство двора будут всегда открыты.

Начнется очистка озер

Прозвучала долгожданная новость - приближается очистка Белого озера и реки Теплой. Средства на первый этап уже предусмотрены. Летом, как только пройдет конкурс на определение подрядчика, начнутся работы. Правда, это вызовет неудобства у музейщиков и туристов. Для проведения работ будет снят деревянный мостик, по которому сейчас идет транзитный поток в сторону Карпина пруда и дворца. Этот мост уже никогда не вернется на свое место. Народ будет переходить на другой берег по новому пешеходному мосту, который будет построен параллельно, ближе к проспекту 25-го Октября. В дальнейших планах отремонтировать паромные переправы.

О межевании

Гатчинцы просили уточнить, где проходят границы территории ГМЗ «Гатчина» в Приоратском парке и не появится ли у Приоратского дворца по линии межевания забор. Напомним, что Приоратский дворец – собственность ГМЗ «Гатчина», Приоратский парк – региональная собственность.

Недавно 10 гектаров, которые находятся на южном высоком берегу Черного озера, были закреплены за ГМЗ «Гатчина». Это территория от основной дороги на склоне до озера: начиная от кафе «Сим-Сим» и вверх до ворот школы, которые выходят в парк. Вся верхняя сторона Черного озера остается за музеем-заповедником.

- Сказать, что мы четко понимаем, будем там ставить забор или нет, я не могу, - сказал Василий Панкратов. - Сейчас у нас нет на это финансовых возможностей. Но что там должен быть особый режим, поскольку это наша территория, за которую мы отвечаем, это я сказать могу. Сейчас на участке в Приоратском парке, закрепленном за музеем-заповедником, идет расчистка. Все годы, что за Приоратским парком никто не ухаживал, это место было облюбовано под «покушать, выпить, разогреть шашлычки». Что там творится - страшно сказать.

Об аттракционах, культуре и отдыхе

Василий Панкратов категорически против аттракционов на территории парка, «потому что музей-заповедник - это не парк культуры и отдыха». Он напомнил, с каким трудом музейщики, которые были до него, вывели аттракционы из парка.

- Это музейное пространство. Для парка культуры и отдыха есть другие пространства, - напомнил Васили Панкратов. - В связи с этим мы выходим на очень серьезный разговор. Когда жители жалуются на то, что мы что-то не позволяем в нашем парке, говорят: у нас это единственное место в Гатчине. А это место не единственное. По количеству зеленых зон Гатчина занимает, возможно, одно из первых мест в России. Территория парков колоссальная. Но почему-то все жалуются на то место, которое занимает десятую часть всех парков. Мне кажется, что разговор должен быть гораздо серьезнее: почему остальные девять десятых этих пространств не сделаны таким образом, чтобы там тоже захотелось ездить на велосипедах, гулять, бегать. Но это вопрос уже не к нам. Получается, чем больше мы стараемся что-то сделать, тем больше к нам претензий. Давайте тогда спросим, что же с остальными пространствами: с Приоратским парком, Зверинцем, с Орловой Рощей?

О рыбалке на Белом озере

Пенсионеры поинтересовались, почему нельзя ловить рыбу в парке.

- Музей-заповедник «Гатчина» не является природным заповедником, следовательно, мы не охраняем то, что находится в воде. Рыбы и животные к нашей зоне ответственности не относятся. Ловить рыбу в парке можно, но как это делать не с берега – я не знаю. В зимнее время на водоеме много рыбаков. Наша позиция проста: мы не можем запрещать рыбную ловлю, но с берегов. Конечно, когда один человек с удочкой сидит, с парком ничего не произойдет. Но все хорошо помнят, что творилось в парке: когда рыба шла, все берега были вытоптаны, - напомнил Василий Панкратов.