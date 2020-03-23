Волшебные кисти и серебряные карандаши

Ежегодные областные конкурсы среди учащихся детских школ искусств проводятся при поддержке Комитета по культуре Ленинградской области и Ленинградского Дома народного творчества с 2006 года. Их цель — дать возможность юным художникам показать свои умения и навыки, приобретенные ими во время обучения изобразительному искусству в областных учебных заведениях.

Каждый годовой цикл конкурсов включает состязания в пяти разных направлениях изобразительного искусства — декоративно-прикладном творчестве, живописи, рисунке, композиции, пленэре. Каждый конкурс проводится среди учащихся четырех возрастных групп (10-11 лет, 12-13 лет, 14-15 лет, 16-18 лет). В каждой возрастной группе участвует один человек от школы.

Состав жюри конкурса традиционно формируется из числа ведущих специалистов высших и средних специальных учебных заведений города Санкт-Петербурга, наиболее опытных преподавателей школ искусств Ленинградской области.

В роли организатора конкурса по живописи «Волшебная кисть» выступил бывший директор Детской художественной школы Гатчины Виктор Каралкин. В конкурсе по живописи, который проходил в Гатчинской детской художественной школе, приняли участие 80 юных художников из разных районов Ленинградской области. Пока ребята трудились над живописными натюрмортами, их педагоги участвовали обменивались творческим опытом на семинаре по методике преподавания живописи.

В конкурсе по рисунку «Серебряный карандаш», который прошел на базе Сиверской детской школы искусств им. И.И. Шварца, участвовали 107 ребят. В рамках конкурса состоялся семинар для педагогов, который провел заведующий художественным отделением Сиверской ДШИ Александр Златкин. Главной темой семинара стал двадцатилетний юбилей конкурса «Серебряный карандаш», организатором которого была Сиверская школа искусств.

По окончании конкурса в Сиверской его участников и гостей ждал концерт, подготовленный учащимися других творческих отделений Школы искусств.

Все участники конкурсов награждены дипломами за участие в конкурсе. Победители конкурса в каждой возрастной группе награждены дипломами I, II, III и специальными дипломами в каждой возрастной группе и подарочными сертификатами. Преподаватели победителей награждены сертификатами за подготовку лауреатов конкурса.