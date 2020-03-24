Эко-тропе – быть!

Эко-тропе – быть!

Территория Демидовской усадьбы привлекает все больше внимания. На этот раз в парке состоялась встреча представителей проекта эко-маршрута «Прогулка вокруг Большой Поляны» и «Паркового агентства».

Рубрики : Культура     24 Mar 2020

Встреча прошла при участии руководителя проекта Инны Климовой, смотрителя Демидовской усадьбы Игоря Иванова, главы администрации Таицкого поселения Ирины Львович и руководителя «Паркового агентства» Елены Любушкиной.

Инна Климова рассказала участникам встречи о проекте «Прогулка вокруг Большой поляны» и тех работах, которые уже были проведены в рамках создания эко-маршрута. Так, консультант проекта, кандидат сельскохозяйственных наук Анна Полякова, имеющая более чем 20-летний опыт работы в музее-заповеднике «Гатчина», разработала пеший туристический маршрут, куда вошло посещение многих объектов паркового ансамбля Демидовской усадьбы.

Проект создания эко-тропы осуществляется при поддержке комитета по туризму Ленинградской области.

Участники встречи прошли по будущему эко-маршруту и обсудили взаимодействие.

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