Эко-тропе – быть!

Встреча прошла при участии руководителя проекта Инны
Климовой, смотрителя Демидовской усадьбы Игоря Иванова, главы администрации
Таицкого поселения Ирины Львович и руководителя «Паркового агентства» Елены
Любушкиной.
Инна Климова рассказала участникам встречи о проекте
«Прогулка вокруг Большой поляны» и тех работах, которые уже были проведены в
рамках создания эко-маршрута. Так, консультант проекта, кандидат
сельскохозяйственных наук Анна Полякова, имеющая более чем 20-летний опыт работы
в музее-заповеднике «Гатчина», разработала пеший туристический маршрут, куда
вошло посещение многих объектов паркового ансамбля Демидовской усадьбы.
Проект создания эко-тропы осуществляется при поддержке
комитета по туризму Ленинградской области.
Участники встречи прошли по будущему эко-маршруту и
обсудили взаимодействие.