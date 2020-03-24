Орлинский вор

В ходе проведения операции «Розыск» сотрудники уголовного розыска Сиверского отдела полиции задержали и полностью изобличили вора, который на протяжении нескольких месяцев промышлял в Орлино, похищая инструмент и другие ценные вещи. Житель Дружной Горки 45-летний Вячеслав З., ранее судимый, изобличен в нескольких эпизодах дачных краж.

Серия тянется с прошлого года. В декабре, в январе и феврале в полицию поступило несколько заявлений от домовладельцев из села Орлино, чье имущество подверглось воровским посягательствам. Вор проникал в дома одним и тем же способом – выставляя или повреждая окна. Так, из дома на улице Мира он похитил электроинструмент на сумму около десяти тысяч рублей. Из другого дома на той же улице стащил электротриммер, велосипед, два обогревателя и зимнюю куртку – всего на 23 тысячи рублей. Из строящегося дома на Садовой улице вынес полный набор строительного инструмента на сумму свыше 60 тысяч рублей. Из дома на Полевой улице злоумышленник стащил болгарку, шуруповерт, бензопилу и глубинный насос – на 19 тысяч рублей. И так далее.

По всем кражам были возбуждены уголовные дела. Гражданин З. помещен в изолятор временного содержания и проверяется на причастность к аналогичным преступлениям.