Пройти через парк можно

Гатчинцам обходить
Дворцовый парк по-прежнему очень неудобно и небезопасно, поэтому был оставлен
проход. Сократить дорогу от микрорайона Аэродром и
Красноармейского проспекта до центра Гатчины можно, пройдя через калитки, открытые
у Арсенального каре дворца и у Адмиралтейских ворот.
Как долго будут открыты
эти калитки? Как пояснили в пресс-службе музея-заповедника, предполагается, что проход через
калитки от Арсенального каре Гатчинского дворца до Адмиралтейских ворот будет
действовать все время просушки парка. ГМЗ «Гатчина» приносит извинения за
возможные неудобства и надеется на понимание и благоразумие всех, кто будет
проходить через парк в этот период. Если же будут фиксироваться нарушения
установленного режима, проход придется закрыть.
Напомним, что планируемый период просушки
- четыре недели, предварительная дата открытия - 17 апреля, но в зависимости от
погодных условий этот срок может измениться.
Фото Яны Крутовой