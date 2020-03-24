Пройти через парк можно

Гатчинцам обходить Дворцовый парк по-прежнему очень неудобно и небезопасно, поэтому был оставлен проход. Сократить дорогу от микрорайона Аэродром и Красноармейского проспекта до центра Гатчины можно, пройдя через калитки, открытые у Арсенального каре дворца и у Адмиралтейских ворот.

Как долго будут открыты эти калитки? Как пояснили в пресс-службе музея-заповедника, предполагается, что проход через калитки от Арсенального каре Гатчинского дворца до Адмиралтейских ворот будет действовать все время просушки парка. ГМЗ «Гатчина» приносит извинения за возможные неудобства и надеется на понимание и благоразумие всех, кто будет проходить через парк в этот период. Если же будут фиксироваться нарушения установленного режима, проход придется закрыть.

Напомним, что планируемый период просушки - четыре недели, предварительная дата открытия - 17 апреля, но в зависимости от погодных условий этот срок может измениться.

Фото Яны Крутовой