В Гатчине собирают семейные фото послевоенного времени

Для оформления стенда сотрудники комитета обращаются с просьбой к жителям Гатчины и района поделиться фотоматериалами из семейного архива послевоенных лет. Особенно приветствуются свадебные фотографии и фото с новорожденными детьми.

Фотографии можно принести в Комитет по делам ЗАГС по адресу: г. Гатчина, ул. Хохлова д.6а до 17 апреля. Фотографии будут возвращены владельцам после оцифровки.

Часы работы комитета: вторник и четверг с 9-00 до 17-00, среда с 9-00 до 13-00, обед с 13-00 до 14-00. Телефон: 8(813 71) 333-00.

Фото: Андрей Спащанский https://sun9-68.userapi.com/9wNXSiKkJwyT7jDH62IowKq4sBB7B7MDpU3IpQ/32Mz_4njpN0.jpg