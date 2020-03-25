Четверо на одного

В ночь на 22-е марта в
Гатчинскую больницу поступил 41-летний житель Лукашей с диагнозом
«травматический пневмоторакс». Пациента поместили на хирургию и сообщили о
происшедшем в полицию. Согласно уточненным данным, у пострадавшего
диагностировали закрытую травму грудной клетки, переломы ребер, пневмоторакс и
множественные ушибы и ссадины. В своем объяснении потерпевший заявил, что ночью
в деревне Ивановка в ходе конфликта его избили знакомые. Четверо мужчин били
его ногами.
По факту причинения
тяжкого вреда здоровью было возбуждено уголовное дело. В ходе оперативно-розыскных
мероприятий сотрудники гатчинского и коммунарского уголовного розыска задержали
подозреваемых: троих жителей Лукашей и одного из Руссолово. Двое были судимы –
за кражу и причинение средней тяжести вреда здоровью. Старшему из группы – 39
лет, самому младшему – 19; в их биографии судимость отсутствует. Все четверо не
работают. Помещены в ИВС. Ведется следствие.