Четверо на одного

В ночь на 22-е марта в Гатчинскую больницу поступил 41-летний житель Лукашей с диагнозом «травматический пневмоторакс». Пациента поместили на хирургию и сообщили о происшедшем в полицию. Согласно уточненным данным, у пострадавшего диагностировали закрытую травму грудной клетки, переломы ребер, пневмоторакс и множественные ушибы и ссадины. В своем объяснении потерпевший заявил, что ночью в деревне Ивановка в ходе конфликта его избили знакомые. Четверо мужчин били его ногами.

По факту причинения тяжкого вреда здоровью было возбуждено уголовное дело. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники гатчинского и коммунарского уголовного розыска задержали подозреваемых: троих жителей Лукашей и одного из Руссолово. Двое были судимы – за кражу и причинение средней тяжести вреда здоровью. Старшему из группы – 39 лет, самому младшему – 19; в их биографии судимость отсутствует. Все четверо не работают. Помещены в ИВС. Ведется следствие.