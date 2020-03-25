Елена Рогозина: «Государство обязано поддерживать культуру, на самообеспечении она существовать не может»

- Верю, что поправки в Конституцию способны изменить к лучшему как жизнь государства в целом, так и жизнь отдельного человека, - считает Елена Рогозина. - Надеюсь, что в стране продолжится развитие культуры, в частности библиотек, театров, музеев. Ведь именно культура – это основа, которая позволяет развиваться обществу, а значит, экономике и остальным важнейшим для государства отраслям.

Государство обязано поддерживать культуру, на самообеспечении она существовать не может. Например, закон о библиотечном деле гласит, что это абсолютно бесплатная услуга, так как каждый гражданин имеет право на получение бесплатной информации. К счастью, с каждым годом финансирование библиотек, да и всей культуры улучшается. У нас есть возможность развиваться, комплектоваться новыми книгами, трудами на электронных носителях. Но, как говорится, нет предела совершенству, хочется предоставлять людям еще более широкий спектр услуг. Ведь чтение книг, кто бы что ни говорил, очень востребовано как у молодежи, так и у старшего поколения. Поправки в Конституцию помогут выйти культуре на новый уровень развития.