Из «Апекса» – в «Сириус»

- Матвей принимал участие в зимней научно-практической сессии в Центре для одаренных детей «Интеллект» в Лисьем Носу. Там ребята занимались исследовательскими работами. Практическая работа Матвея называется «Изучение влияния степени загрязненности среды на индекс флуктуирующей асимметрии иголок сосны обыкновенной».

- Школьники делали свои работы под руководством ученых и преподавателей, – продолжает Наталья Геннадьевна. – С этой флуктуирующей асимметрией Матвея пригласили на выступление в Горный университет. Там должна была пройти защита научно-исследовательских работ, по итогам которой выделяются премии. Но в начале марта Матвей уехал в «Сириус». Туда он попал по результатам региональной олимпиады по биологии, набрав максимальное количество баллов – 131,5. С этим же баллом он прошел и на Всероссийскую олимпиаду по биологии.

- Трудно было дойти до этой вершины?

- Матвей очень стремился к победе. Мы не могли дождаться списков призеров и победителей. Я, когда увидела там его фамилию, обрадовалась не меньше самого Матвея. Это был непростой, но уверенный путь. В восьмом классе он стал призером малой областной олимпиады в РГПУ им. А.И. Герцена. Потом принял участие в дистанционной олимпиаде по биологии в «Интеллекте» в Лисьем Носу – Матвей регулярно ездит туда на образовательные сессии по биологии. Мало того, в прошлом году, будучи восьмиклассником, он стал призером областной дистанционной олимпиады по химии – среди 9-х классов.

В «Сириус» мы и в прошлом году пытались попасть, но удалось только в этом. В мартовской программе по биологии принимают участие 99 школьников со всей России, и вот один из них – ученик гатчинской гимназии «Апекс». Образовательная программа «Сириуса» ориентирована на подготовку учащихся к олимпиадам по биологии высокого уровня, развитие их способностей практической и исследовательской деятельности в сфере биологии. Матвею там должно понравиться. В «Сириусе» большая практическая часть по ботанике, зоологии, физиологии человека, микробиологии, которую в наших условиях освоить достаточно тяжело.

- Наталья Геннадьевна, вы как педагог, наверно, гордитесь своим учеником?

- Вы знаете, за всю педагогическую жизнь такие ученики попадаются крайне редко – один-два раза. Мне повезло. Когда я разговариваю с Матвеем, я понимаю, что его знания далеко превосходят знания школьника. У нас идет разговор на равных. Родителям большое спасибо, что поддерживают увлечение сына. Уже с пятого класса было понятно: у этого ребенка – неподдельный интерес к природе и склад ума ученого. И свое будущее он, конечно, связывает с биологической наукой.