Из «Апекса» – в «Сириус»

- Матвей принимал участие
в зимней научно-практической сессии в Центре для одаренных детей «Интеллект» в
Лисьем Носу. Там ребята занимались исследовательскими работами. Практическая
работа Матвея называется «Изучение влияния степени загрязненности среды на
индекс флуктуирующей асимметрии иголок сосны обыкновенной».
- Школьники делали свои работы под
руководством ученых и преподавателей, – продолжает Наталья Геннадьевна. – С
этой флуктуирующей асимметрией Матвея пригласили на выступление в Горный
университет. Там должна была пройти защита научно-исследовательских работ, по
итогам которой выделяются премии. Но в начале марта Матвей уехал в «Сириус».
Туда он попал по результатам региональной олимпиады по биологии, набрав
максимальное количество баллов – 131,5. С этим же баллом он прошел и на
Всероссийскую олимпиаду по биологии.
-
Трудно было дойти до этой вершины?
- Матвей очень стремился
к победе. Мы не могли дождаться списков призеров и победителей. Я, когда
увидела там его фамилию, обрадовалась не меньше самого Матвея. Это был
непростой, но уверенный путь. В восьмом классе он стал призером малой областной
олимпиады в РГПУ им. А.И. Герцена. Потом принял участие в дистанционной
олимпиаде по биологии в «Интеллекте» в Лисьем Носу – Матвей регулярно ездит
туда на образовательные сессии по биологии. Мало того, в прошлом году, будучи
восьмиклассником, он стал призером областной дистанционной олимпиады по химии –
среди 9-х классов.
В «Сириус» мы и в прошлом
году пытались попасть, но удалось только в этом. В мартовской программе по
биологии принимают участие 99 школьников со всей России, и вот один из них –
ученик гатчинской гимназии «Апекс». Образовательная программа «Сириуса»
ориентирована на подготовку учащихся к олимпиадам по биологии высокого уровня,
развитие их способностей практической и исследовательской деятельности в сфере
биологии. Матвею там должно понравиться. В «Сириусе» большая практическая часть
по ботанике, зоологии, физиологии человека, микробиологии, которую в наших
условиях освоить достаточно тяжело.
-
Наталья Геннадьевна, вы как педагог, наверно, гордитесь своим учеником?
- Вы знаете, за всю
педагогическую жизнь такие ученики попадаются крайне редко – один-два раза. Мне
повезло. Когда я разговариваю с Матвеем, я понимаю, что его знания далеко
превосходят знания школьника. У нас идет разговор на равных. Родителям большое
спасибо, что поддерживают увлечение сына. Уже с пятого класса было понятно: у
этого ребенка – неподдельный интерес к природе и склад ума ученого. И свое
будущее он, конечно, связывает с биологической наукой.