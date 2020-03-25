Ленинградский гектар встречает хозяев

Завершился первый в 2020 году тур распределения земель по программе «Ленинградский гектар», победителями признаны 12 проектов. Своих хозяев нашли 8 участков в Сланцевском районе, 3 — в Подпорожском и один — в Лодейнопольском.

На новых землях трое фермеров будут заниматься разведением коров мясных пород, по двое — молочных коров, пчел и картофеля, по одному — собираются разводить овец, кроликов и заниматься многопрофильным фермерским хозяйством. Среди победителей пятеро из Ленинградской области, пятеро — Санкт-Петербурга, а также жители Башкортостана и Тувы.

В бюджете Ленинградской области на 2020 год на реализацию программы предусмотрено 60 млн рублей.

На конкурс 2020 года было подано 16 заявок: восемь от жителей Петербурга, пять от жителей области и по одной из Иркутской области, Башкортостана и Тувы.

К распределению предложено 99 участков в Бокситогорском, Лодейнопольском, Сланцевском и Подпорожском районах.