МЫВМЕСТЕ: число волонтёров растёт

На
онлайн-конференции, прошедшей 24 марта, председатель Совета Ассоциации
волонтерских центров Артем Метелев заявил, что организаторы акции #МЫВМЕСТЕ уже
получили более тысячи заявок партнеров, готовых оказать помощь. Большинство
отмечают, что готовы предоставлять транспорт, продукты, психологическую и
юридическую помощь.
Среди
партнеров – крупные коммерческие компании, представители малого и среднего
бизнеса и общественные организации. Платформа «Россия – страна возможностей»
попросила участников конкурса «Цифровой прорыв» разработать IT-решения в сферах
здравоохранения и анализа данных. Также специалистов попросили помочь наладить
процесс дистанционного обучения в регионах и, не нарушая рекомендаций,
обеспечить информационную поддержку пожилым людям по настройке необходимых
сервисов.
Помимо
этого, на сайте мывместе2020.рф размещено более 100 услуг с бесплатным или
льготным доступом в период распространения коронавируса, в том числе
онлайн-трансляции театральных постановок, балета, концертов, виртуальные туры
по музеям, образовательные курсы и прочее.
По
состоянию на 16.00 24 марта в на «горячую линию» для пожилых и маломобильных
граждан поступило 5645 обращений, из них запросов о помощи (доставка продуктов
и лекарств) – 3620, выполнено – 2821.