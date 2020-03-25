#МЫВМЕСТЕ: число волонтёров растёт

#МЫВМЕСТЕ: число волонтёров растёт

7 837 человек подали заявку на сайте мывместе2020.рф, чтобы присоединиться к помощи пожилым и маломобильным гражданам в период пандемии коронавируса. Прежде чем приступить к работе, желающие проходят обучение и инструктаж по мерам безопасности.

Рубрики : Общество     25 Mar 2020

На онлайн-конференции, прошедшей 24 марта, председатель Совета Ассоциации волонтерских центров Артем Метелев заявил, что организаторы акции #МЫВМЕСТЕ уже получили более тысячи заявок партнеров, готовых оказать помощь. Большинство отмечают, что готовы предоставлять транспорт, продукты, психологическую и юридическую помощь.

Среди партнеров – крупные коммерческие компании, представители малого и среднего бизнеса и общественные организации. Платформа «Россия – страна возможностей» попросила участников конкурса «Цифровой прорыв» разработать IT-решения в сферах здравоохранения и анализа данных. Также специалистов попросили помочь наладить процесс дистанционного обучения в регионах и, не нарушая рекомендаций, обеспечить информационную поддержку пожилым людям по настройке необходимых сервисов.

Помимо этого, на сайте мывместе2020.рф размещено более 100 услуг с бесплатным или льготным доступом в период распространения коронавируса, в том числе онлайн-трансляции театральных постановок, балета, концертов, виртуальные туры по музеям, образовательные курсы и прочее.

По состоянию на 16.00 24 марта в на «горячую линию» для пожилых и маломобильных граждан поступило 5645 обращений, из них запросов о помощи (доставка продуктов и лекарств) – 3620, выполнено – 2821.

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