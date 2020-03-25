Наталья Куделя назначена председателем комитета по культуре

Наталья Геннадьевна родилась 27 февраля 1975 года в городе Алексин Тульской области. В 1982 году вместе с родителями переехала в г. Коммунар, училась в Коммунарской средней школе № 1.

В 1997 году получила диплом о высшем образовании Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов: квалификация - экономист-менеджер, специальность - экономика и управление на предприятиях социально-культурной сферы. В 2000 году, пройдя обучение в Северо-Западной академии государственной службы, получила диплом о профессиональной переподготовке по специальности «государственное и муниципальное управление».

С 1997 г пришла на работу в органы исполнительной власти - администрацию города Коммунара. С 2010 по 2018 года возглавляла комитет экономики и учета администрации города Коммунара. С 2018 по март 2020 года - директор МКУ «Управление культуры и спорта МО «Город Коммунар».

С сентября 2019 по март 2020 г. - депутат Совета депутатов МО «Город Коммунар», депутат Совета депутатов Гатчинского муниципального района. В связи с назначением на муниципальную должность написала заявление о выходе из состава Совета депутатов, которое было удовлетворено.

Замужем, воспитывает сына.