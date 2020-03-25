Трудовые коллективы продолжают Спартакиаду

На старт соревнований 20
команд делегировали по четыре участника. В результате, в личном зачете среди
участников первого дивизиона лучшими стали Дарья Некрасова из команды
«Буревестник» (28,77) и Владимир Абашин из команды «Динамо» (26,65). На втором
месте – представитель комитета образования Гатчинского района Яна Захарова
(33,69) и Евгений Зенков «Гатчинские Электрические Сети» (27,40). Бронзу
завоевали Елена Румянцева из комитета образования (35,39) и Герман Бабаев из
команды «Звезда» (27,50).
Во втором дивизионе все
команды воспользовались правом «приглашенных участников». В результате
призерами стали Анастасия Остренко «Прометей» (29,05) и Илья Котиков «Логия»
(24,37). На втором месте – Елизавета Александрова из Гатчинского городского
спортивно-досугового центра (29,79) и Вячеслав Коновалов «Баррикада» (26,38).
Бронзу присудили Анастасии Малафеевой «МЧС России» (32,32) и Михаилу Шаталову
из Гатчинской КМБ (28,70).
По наименьшей сумме
занятых мест в личном первенстве определились лидеры командного зачета в
плавании. В первом дивизионе им стала команда комитета образования Гатчинского
района (30 очков), на втором месте – ОАО «Завод «Буревестник» (31 очко), бронзу
присудили ФГБУ ПИЯФ (35 очков).
Во втором дивизионе призовые
места распределились следующим образом: первое место – МЧС России (21 очко),
второе место – «Прометей» (22 очка), третье место – Гатчинская КМБ (26 очков).
Проведение
запланированных в апреле этапов Спартакиады будет зависеть от общей
эпидемиологической ситуации в регионе.