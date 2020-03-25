Трудовые коллективы продолжают Спартакиаду

На старт соревнований 20 команд делегировали по четыре участника. В результате, в личном зачете среди участников первого дивизиона лучшими стали Дарья Некрасова из команды «Буревестник» (28,77) и Владимир Абашин из команды «Динамо» (26,65). На втором месте – представитель комитета образования Гатчинского района Яна Захарова (33,69) и Евгений Зенков «Гатчинские Электрические Сети» (27,40). Бронзу завоевали Елена Румянцева из комитета образования (35,39) и Герман Бабаев из команды «Звезда» (27,50).

Во втором дивизионе все команды воспользовались правом «приглашенных участников». В результате призерами стали Анастасия Остренко «Прометей» (29,05) и Илья Котиков «Логия» (24,37). На втором месте – Елизавета Александрова из Гатчинского городского спортивно-досугового центра (29,79) и Вячеслав Коновалов «Баррикада» (26,38). Бронзу присудили Анастасии Малафеевой «МЧС России» (32,32) и Михаилу Шаталову из Гатчинской КМБ (28,70).

По наименьшей сумме занятых мест в личном первенстве определились лидеры командного зачета в плавании. В первом дивизионе им стала команда комитета образования Гатчинского района (30 очков), на втором месте – ОАО «Завод «Буревестник» (31 очко), бронзу присудили ФГБУ ПИЯФ (35 очков).

Во втором дивизионе призовые места распределились следующим образом: первое место – МЧС России (21 очко), второе место – «Прометей» (22 очка), третье место – Гатчинская КМБ (26 очков).

Проведение запланированных в апреле этапов Спартакиады будет зависеть от общей эпидемиологической ситуации в регионе.