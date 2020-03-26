Наркотические Бонни и Клайд

20-го марта оперативники получили информацию, что наркосбытчики передвигаются на автомашине Volkswagen Caddy, принадлежащей 35-летнему Александру К. с Аэродрома. В ходе оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что данный автомобиль находится в Гатчине на улице Авиатриссы Зверевой, возле дома № 3. Выяснилось, что в машине вместе с ее владельцем разъезжает его сожительница – 26-летняя Софья Н.

Сладкую парочку задержали. В ходе осмотра автомобиля изъяли один пакет с комплементарной застежкой и семь – замотанных изолентой. Все свертки были отправлены на экспертизу. Согласно справке экспертов, в пакете с застежкой находилось наркотическое средство массой более 6 граммов. Запас наркотика сожители хранили с целью сбыта.

По факту покушения на сбыт наркотического средства в крупном размере возбудили уголовное дело. Злоумышленников задержали. Гражданина К. – ранее судимого – заключили под стражу.

В ходе локальной операции по раскрытию преступлений линии незаконного оборота наркотиков сотрудники уголовного розыска задержали на территории Гатчинского района двух наркоторговцев.

15-го марта в ходе проверочной закупки сознательный гражданин добровольно выдал полиции сверток из белой бумаги с белым порошком. Закупщик пояснил, что это наркотическое вещество метамфетамин, которое он приобрел в деревне Никольское Вырицкого поселения у некоего О. за 1600 рублей.

Порошок направили на экспертизу. Согласно исследованию, вещество является смесью, содержащей наркотик массой более двух граммов. 18-го марта группа оперативников Вырицкого отдела полиции задержала и полностью изобличила жителя Вырицы – неработающего 30-летнего Станислава О., ранее не судимого. Гражданин О. помещен за решетку. Ведется следствие.

Аналогично был задержан и другой наркосбытчик. После проверочной закупки наркозависимый также выдал белый бумажный сверток с белым порошком, который среди наркоманов называется «соль». Наркотик он купил в Мариенбурге – на лестничной площадке дома на улице 120 Гатчинской дивизии у гражданина Ц. за тысячу рублей.

«Соль» отправили на исследование. Экспертиза показала, что порошок является смесью, содержащей наркотик массой 0,17 грамма. По факту незаконного сбыта наркотического средства было возбуждено уголовное дело. По горячим следам 17-го марта сбытчик был задержан: 26-летнего Александра Ц., не работающего, арестовали. В ходе неотложного обыска по месту жительства подозреваемого оперативники изъяли весы и курительные трубки.

20-го марта поздно вечером в дежурную часть УМВД России по Гатчинскому району поступило анонимное сообщение о том, что во дворе дома № 11 по улице Достоевского неизвестный мужчина делал закладки. На место происшествия прибыл сотрудник уголовного розыска – и изъял сверток, в котором оказался метадон массой более 0,2 грамма. Возбуждено уголовное дело.