С понедельника приём граждан ограничен

С 30 марта 2020 года и до снятия ограничительных мер, установленных на территории Ленинградской области, приостановлен личный прием граждан и ограничено личное посещение гражданами зданий администрации Гатчинского муниципального района.
Гражданам
рекомендуется обращаться в органы местного самоуправления Гатчинского
муниципального района в письменной форме, а также посредством официальной
электронной почты Гатчинского муниципального района radm@gtn.ru и раздела
виртуальной приемной официального сайта Гатчинского муниципального района.
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