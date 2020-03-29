С понедельника приём граждан ограничен

С понедельника приём граждан ограничен

С 30 марта 2020 года и до снятия ограничительных мер, установленных на территории Ленинградской области, приостановлен личный прием граждан и ограничено личное посещение гражданами зданий администрации Гатчинского муниципального района.

Рубрики : Общество     29 Mar 2020

Гражданам рекомендуется обращаться в органы местного самоуправления Гатчинского муниципального района в письменной форме, а также посредством официальной электронной почты Гатчинского муниципального района radm@gtn.ru и раздела виртуальной приемной официального сайта Гатчинского муниципального района.

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