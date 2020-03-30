А судьи где?

Согласно постановлению, судьи Гатчинского городского суда приостановили личный прием граждан. Гражданам рекомендовано подавать документы только через электронную интернет-приемную суда или по почте.

Однако дела безотлагательного характера все-таки рассматриваются. Это дела об избрании, продлении, отмене или изменении меры пресечения; о защите интересов несовершеннолетнего или лица, признанного недееспособным – в случае отказа законного представителя от медицинского вмешательства, необходимого для спасения жизни. Также рассматриваются дела в порядке приказного, упрощенного производства.

Доступ в суд лицам, не являющимся участниками процесса, ограничен.

При малейших признаках заболевания судьи и работники аппарата суда самоизолируются.

Постановление действует до 10-го апреля включительно. Однако не исключено, что будет продлено.