А судьи где?

Согласно
постановлению, судьи Гатчинского городского суда приостановили личный прием
граждан. Гражданам рекомендовано подавать документы только через электронную
интернет-приемную суда или по почте.
Однако
дела безотлагательного характера все-таки рассматриваются. Это дела об
избрании, продлении, отмене или изменении меры пресечения; о защите интересов
несовершеннолетнего или лица, признанного недееспособным – в случае отказа
законного представителя от медицинского вмешательства, необходимого для
спасения жизни. Также рассматриваются дела в порядке приказного, упрощенного
производства.
Доступ
в суд лицам, не являющимся участниками процесса, ограничен.
При
малейших признаках заболевания судьи и работники аппарата суда самоизолируются.
Постановление
действует до 10-го апреля включительно. Однако не исключено, что будет
продлено.