О бесплатных подписках на доступ к цифровому контенту

О бесплатных подписках на доступ к цифровому контенту

С наступлением вынужденных нерабочих дней многие сервисы стали предоставлять бесплатный доступ к своему цифровому контенту. Однако, оформляя бесплатную подписку на развлекательные, образовательные и другие цифровые платформы, стоит оставаться бдительным.

Рубрики : Общество     30 Mar 2020

Роспотребнадзор рекомендует потребителям учитывать следующие особенности предоставления цифровых сервисов и контента:

1. Ознакомьтесь с пользовательским соглашением сервиса или платформы до заключения договора (регистрации, оформления подписки). Обратите внимание на разделы «Оплата», «Права и обязанности пользователя» или аналогичные им. Посмотрите порядок расторжения пользовательского соглашения, правила возврата платежей, условия о привязке банковской карты к аккаунту, об автоподписке (автоматическом списании денег с карты), о нарушениях, за которые может быть заблокирован аккаунт.

2. При оформлении подписки с условием бесплатного или иного льготного периода (например, подписка за 1 рубль, в подарок при покупке оборудования или иных товаров и услуг и др.) всегда обращайте внимание на стоимость доступа в последующие периоды.

3. Большинство сервисов и платформ предоставляют доступ к контенту после процедуры привязки банковской карты к зарегистрированному аккаунту. ВАЖНО: как правило это означает автоматическое списание ежемесячной стоимости подписки.

4. Не забывайте управлять своими подписками. Большинство потребителей, приобретая доступ к нескольким сервисам, по истечении периода подписки (месяц, квартал, год) забывают об автоматическом списании денежных средств по окончании этого периода.

5. Если позволяют настройки – воспользуйтесь возможностью управления оплатой за выбранный сервис или контент в ручном (неавтоматическом) режиме. В таком случае денежные средства не будут списаны с карты, если вы перестали пользоваться сервисом и забыли о подписке.

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