О бесплатных подписках на доступ к цифровому контенту

Роспотребнадзор
рекомендует потребителям учитывать следующие особенности предоставления
цифровых сервисов и контента:
1.
Ознакомьтесь с пользовательским соглашением сервиса или платформы до заключения
договора (регистрации, оформления подписки). Обратите внимание на разделы
«Оплата», «Права и обязанности пользователя» или аналогичные им. Посмотрите
порядок расторжения пользовательского соглашения, правила возврата платежей,
условия о привязке банковской карты к аккаунту, об автоподписке (автоматическом
списании денег с карты), о нарушениях, за которые может быть заблокирован
аккаунт.
2.
При оформлении подписки с условием бесплатного или иного льготного периода
(например, подписка за 1 рубль, в подарок при покупке оборудования или иных
товаров и услуг и др.) всегда обращайте внимание на стоимость доступа в
последующие периоды.
3.
Большинство сервисов и платформ предоставляют доступ к контенту после процедуры
привязки банковской карты к зарегистрированному аккаунту. ВАЖНО: как правило
это означает автоматическое списание ежемесячной стоимости подписки.
4.
Не забывайте управлять своими подписками. Большинство потребителей, приобретая
доступ к нескольким сервисам, по истечении периода подписки (месяц, квартал,
год) забывают об автоматическом списании денежных средств по окончании этого
периода.
5.
Если позволяют настройки – воспользуйтесь возможностью управления оплатой за
выбранный сервис или контент в ручном (неавтоматическом) режиме. В таком случае
денежные средства не будут списаны с карты, если вы перестали пользоваться
сервисом и забыли о подписке.