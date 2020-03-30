Рейд по предпринимателям, не боящимся вируса

Рейд по предпринимателям, не боящимся вируса

В воскресенье, 29 марта, в Гатчине прошел рейд для выявления нерадивых предпринимателей в сфере торговли, которые, несмотря на постановление об обязательном закрытии в связи с распространением коронавирусной инфекции, продолжили свою работу.

Рубрики : Общество     30 Mar 2020

По информации заместителя главы администрации Гатчинского района Владимира Норкина, итоги рейда показали, что практически все организации, за небольшим исключением, приостановили свою деятельность. Главам администраций городских и сельских поселений поручено провести аналогичный мониторинг на своей территории.

В целом, приостановили свою работу более половины промышленных предприятий района. В соответствии с постановлением правительства Ленинградской области, предприятия общественного питания, кафе и рестораны должны работать только на доставку горячих блюд. Также должны быть закрыты салоны красоты, фитнес-клубы, объекты розничной торговли, за исключением продовольственных, детских, строительных магазинов, аптек и ряда других объектов, указанных в областном постановлении.

Тем не менее, как нам сообщили жители микрорайона «Речной» деревни Малые Колпаны, сразу два «питейных» заведения, расположенных в жилом квартале, продолжили свою работу на выходных, несмотря на запрет. Уверены, что контролирующие органы примут соответствующие меры.

Ирина ХРУСТАЛЁВА

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