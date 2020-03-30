По
информации заместителя главы администрации Гатчинского района Владимира
Норкина, итоги рейда показали, что практически все организации, за небольшим
исключением, приостановили свою деятельность. Главам администраций городских и
сельских поселений поручено провести аналогичный мониторинг на своей
территории.
В
целом, приостановили свою работу более половины промышленных предприятий района.
В соответствии с постановлением правительства Ленинградской области, предприятия
общественного питания, кафе и рестораны должны работать только на доставку
горячих блюд. Также должны быть закрыты салоны красоты, фитнес-клубы, объекты
розничной торговли, за исключением продовольственных, детских, строительных
магазинов, аптек и ряда других объектов, указанных в областном постановлении.
Тем
не менее, как нам сообщили жители микрорайона «Речной» деревни Малые Колпаны,
сразу два «питейных» заведения, расположенных в жилом квартале, продолжили свою
работу на выходных, несмотря на запрет. Уверены, что контролирующие органы
примут соответствующие меры.
Ирина
ХРУСТАЛЁВА