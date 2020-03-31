Гатчина помогает

В
городской штаб волонтеров вступили 20 ребят, которые прошли регистрацию на
официальном сайте, а также специальное обучение медиков-волонтеров.
Заявки
от жителей Гатчины поступают на телефон «горячей линии» 8 (81371) 9-60-74.
Жители
обращаются за помощью в покупке продуктов и лекарств, выноса мусора и оплаты
жилищно-коммунального хозяйства. Для работы ребятам предоставили маски,
перчатки и дезсредства, также подана заявка на дополнительную поставку.
«По
правилам акции мы обязаны минимизировать общение волонтеров с заявителями, мы
не можем заходить в квартиру, должны соблюдать дистанцию 1,5-2 метра. Наша
главная задача – помочь людям, нуждающимся в помощи, но сделать это правильно,
соблюдая все правила и рекомендации, чтобы обезопасить и себя, и наших
жителей», - говорит координатор гатчинского штаба волонтёров Андрей Иванов.
Также
в Ленинградской области запущена акция «Добрый сосед», которая заключается в
добрососедской помощи людям, находящимся на карантине. Соседи помогают друг
другу в бытовых вопросах: купить продукты, вынести мусор или выгулять собаку.
Пресс-служба
администрации Гатчинского района