Гатчина помогает

В городской штаб волонтеров вступили 20 ребят, которые прошли регистрацию на официальном сайте, а также специальное обучение медиков-волонтеров.

Заявки от жителей Гатчины поступают на телефон «горячей линии» 8 (81371) 9-60-74.

Жители обращаются за помощью в покупке продуктов и лекарств, выноса мусора и оплаты жилищно-коммунального хозяйства. Для работы ребятам предоставили маски, перчатки и дезсредства, также подана заявка на дополнительную поставку.

«По правилам акции мы обязаны минимизировать общение волонтеров с заявителями, мы не можем заходить в квартиру, должны соблюдать дистанцию 1,5-2 метра. Наша главная задача – помочь людям, нуждающимся в помощи, но сделать это правильно, соблюдая все правила и рекомендации, чтобы обезопасить и себя, и наших жителей», - говорит координатор гатчинского штаба волонтёров Андрей Иванов.

Также в Ленинградской области запущена акция «Добрый сосед», которая заключается в добрососедской помощи людям, находящимся на карантине. Соседи помогают друг другу в бытовых вопросах: купить продукты, вынести мусор или выгулять собаку.

Пресс-служба администрации Гатчинского района