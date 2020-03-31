У врача Гатчинской КМБ подтвержден коронавирус

По
информации руководства Гатчинской КМБ, 16 марта 2020 года врач
травматологического отделения больницы вернулся из Шри-Ланки. На эту дату
Шри-Ланка не входила в список стран, по возвращении из которых гражданам
рекомендовалась самоизоляция. Тем не менее, сотрудник Гатчинской КМБ с момента
возвращения находился на карантине по месту жительства. 17 марта 2020 года у
него на дому был произведен забор биоматериала для исследования на новую
коронавирусную инфекцию COVID-19. Анализ дал отрицательный результат. 25 марта
был произведен повторный забор биоматериала для анализа. В связи с отсутствием
симптомов какого-либо заболевания 30 марта, на 14-й день по возвращении из
отпуска, сотрудник вышел на работу. В этот же день был получен результат
второго теста, который оказался положительным. После получения данного результата,
несмотря на отсутствие у сотрудника каких-либо симптомов ОРВИ, он был отстранен
от работы и направлен под домашнее наблюдение медиков по месту жительства.
Сразу
после случившегося был определен список контактных лиц из числа сотрудников КМБ
и пациентов отделения, у всех произведен забор биоматериала и направлен на
исследования. Травматолого-ортопедическое отделение с 30 марта закрыто на
карантин, в его помещениях произведена дезинфекция. До возобновления работы
отделения амбулаторная помощь пациентам травматологического профиля будет
оказываться в поликлиниках и травмпункте Гатчинской КМБ. Госпитализация
пациентов будет производиться на хирургическое отделение КМБ или в другие
медучреждения в соответствии с маршрутизацией.