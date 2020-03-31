В Гатчине – полная дезинфекция

В соответствии с графиком Управление благоустройства и дорожного
хозяйства города Гатчины обрабатывает проспект 25 Октября, центральную часть
города по обе стороны от проспекта, включая микрорайон Хохлово поле, а также
ул. Чехова и микрорайон Аэродром. Дворовые территории убираются по нечетной
стороне от проспекта 25 Октября (район, ограниченный улицами пр.25 Октября, ул.
Чкалова, ул. Чехова). Обработка производится с использованием хлорсодержащих
дезинфицирующих средств.
Также
к работам по дезинфекции подключились представители станции по борьбе с
болезнями животных Гатчинского района. Специалисты обрабатывают городские
пространства, особое внимание – детским площадкам.
Завтра
и далее мероприятия продолжатся в соответствии с графиком. Просим жителей
города Гатчины не выходить на улицу и держаться в стороне от проведения данных
работ, так как обработка осуществляется с применением химических средств,
который могут нанести вред здоровью.
Также
к этой работе подключаются управляющие компании и коммунальные службы
Гатчинского района и отдельных поселений района.