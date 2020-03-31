В Гатчине – полная дезинфекция

В соответствии с графиком Управление благоустройства и дорожного хозяйства города Гатчины обрабатывает проспект 25 Октября, центральную часть города по обе стороны от проспекта, включая микрорайон Хохлово поле, а также ул. Чехова и микрорайон Аэродром. Дворовые территории убираются по нечетной стороне от проспекта 25 Октября (район, ограниченный улицами пр.25 Октября, ул. Чкалова, ул. Чехова). Обработка производится с использованием хлорсодержащих дезинфицирующих средств.

Также к работам по дезинфекции подключились представители станции по борьбе с болезнями животных Гатчинского района. Специалисты обрабатывают городские пространства, особое внимание – детским площадкам.

Завтра и далее мероприятия продолжатся в соответствии с графиком. Просим жителей города Гатчины не выходить на улицу и держаться в стороне от проведения данных работ, так как обработка осуществляется с применением химических средств, который могут нанести вред здоровью.

Также к этой работе подключаются управляющие компании и коммунальные службы Гатчинского района и отдельных поселений района.